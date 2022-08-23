Цифры Независимости: самые большие урожаи Украины — Finance.ua

Цифры Независимости: самые большие урожаи Украины Сегодня 14:02 — Аграрный рынок

Цифры Независимости: самые большие урожаи Украины

В этом году День Независимости Украины важный и особенный как никогда. Ведь каждый день наши защитники и защитницы ведут борьбу с российскими оккупантами, посягающими на наши земли, жизнь, финансы и независимость.

Агрессор постоянно маневрирует и лжет: о нашей истории, достижениях, военных, экономике и даже о повседневной жизни обычных украинцев. Именно поэтому ко Дню Независимости мы подготовили серию новостей, в которых будем рассказывать о самых интересных цифрах, которые были рядом с украинцами из года в год. Цифрах Независимости. В этой новости поговорим об агрорекордах нашего государства.

Начнём с ближайшего к нам во времени. Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и масличных культур в 2021 году достиг рекордных 107,38 млн тонн — 90% из них ушли на экспорт. Такого не было за всю историю Украины. Еще 20 лет назад, в 2001-м, валовой сбор всех зерновых составил 39,67 млн тонн, о чем свидетельствуют данные Госстата.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в прошлом году составил 84,57 млн тонн, из которых:

пшеницы — рекордные 32,72 млн тонн;

ячменя — 9,65 млн тонн;

кукурузы — рекордные 39,82 млн тонн.

Урожай подсолнечника — 16,4 млн тонн, сои — 3,4 млн тонн, рапса — 2,96 млн тонн. Также удалось собрать рекордный урожай гречки — 107 тыс. тонн при общем прогнозе в 100 тыс. тонн.

Читайте также Цифры Независимости: сколько платят украинцы за коммунальные услуги

Лидером по урожайности сельхозкультур среди областей Украины стала Хмельнитчина, где средний показатель — 8,79 т/га. Всего же аграрии области в 2021 году собрали более 5,4 млн тонн зерна.

В 2022 году, согласно прогнозам, Украина должна была собрать еще один рекордный урожай, но 24 февраля к нам с полномасштабной войной пришла россия. Посевную пришлось проводить под ракетами на заминированных полях. Подробнее об этом читайте в статье по этой ссылке

Готовиться к рекорду начали заранее. В 2015 году тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко обещал, что через три года Украина сможет собирать 100 млн тонн урожая, но времени понадобилось больше.

Примечательно, что в 2020-м аграрии собрали 83,8 миллиона тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. Зерновых и зернобобовых культур намолотили 65,4 млн тонн.

Урожай пшеницы в Украине

2017 год — 26,2 млн тонн;

2018 год — 24,6 млн тонн;

2019 год — 28,3 млн тонн;

2020 год — 24,9 млн тонн;

2021 год — 32,7 млн тонн.

Однако именно в 2020 году Украина экспортировала рекордный объем меда — 69,84 тыс. тонн. Общая стоимость экспортируемой продукции составила 117,5 млн дол. Предыдущий медовый рекорд был зафиксирован в 2017-м — 67,8 тыс. тонн на сумму 133,9 млн дол.

Крупнейшим покупателем украинского меда стала Польша — 25% всего экспорта. 20% ушло в Германию, 11% — в Бельгию, 10% — в США. Остальные 34% разобрали разные покупатели.

В 2015 году аграрии Сумщины попали в Национальный реестр рекордов Украины. Здесь зафиксировали наибольшую протяженность демонстрационно-технологического полигона сельскохозяйственных культур — 2,7 км.

В 2018 отечественные аграрии установили на тот момент абсолютный рекорд по объемам экспорта сельхозпродукции. По данным Госстата, по итогам 2018 года Украина экспортировала агропродовольствия на 18,8 млрд долл., побив рекордный показатель 2012 года — 18,2 млрд долл.

По итогам 2021 года Украина экспортировала агропродовольствия на сумму 27,9 млрд долл., что почти на четверть превысило рекордный показатель 2020-го — 22,4 млрд долл.

В прошлом году в селе Серединка, Джулинской территориальной громады Гайсинского района Винницкой области, местные аграрии высеяли огромный государственный герб из горчицы. Его тоже внесли в реестр как Национальный рекорд — 572 метра ширины и 1140 метров длины засеяли этой культурой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.