Цифровая валюта лучше: Нигерия установила ограничение на снятие наличных денег — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цифровая валюта лучше: Нигерия установила ограничение на снятие наличных денег

Финтех и Карты
1
Цифровая валюта лучше: Нигерия установила ограничение на снятие наличных денег
Цифровая валюта лучше: Нигерия установила ограничение на снятие наличных денег
6 декабря Центральный банк Нигерии издал приказ об ограничении снятия наличных.
В документе говорится, что физическим лицам разрешат снимать $45 в день и $225 в неделю. Юридические лица также будут ограничены снятием в банках, они смогут снять $1125 в неделю. Для физических лиц комиссия составляет 5%, а из юридических лиц — 10% за суммы, превышающие лимиты.
«Надо поощрять клиентов использовать альтернативные каналы для проведения банковских операций. Лимиты есть для каждого снятия, и если человек снял $45 и в тот же день пытался снять еще раз, то комиссия при втором снятии будет 5%», — отметил представитель банка Нигерии.
Читайте также
До ограничений лимиты для физических лиц составляли $338, а для предприятий — $1,128 в день.
Нигерия проводит политику безналичных денег с 2012 года. Правительство считает, что отказ от наличности сделает платежную систему страны лучше, банковские услуги станут дешевле, а денежная политика выйдет на новый уровень.
Согласно отчету Atlantic Council, Нигерия входит в 11 стран, использующих систему CBDC. А 15 стран уже запустили подобные программы.
Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Именно эта платформа считается самой большой и самой популярной в мире. При этом биржа предлагает множество бонусов своим пользователям. Например, вы можете торговать Bitcoin без комиссий. А еще на Binance легко зарегистрироваться через «Дія»!

Начать зарабатывать на Binance

По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.