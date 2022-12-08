Цифровая валюта лучше: Нигерия установила ограничение на снятие наличных денег — Finance.ua

Цифровая валюта лучше: Нигерия установила ограничение на снятие наличных денег Сегодня 18:32 — Финтех и Карты

Цифровая валюта лучше: Нигерия установила ограничение на снятие наличных денег

6 декабря Центральный банк Нигерии издал приказ об ограничении снятия наличных.

В документе говорится, что физическим лицам разрешат снимать $45 в день и $225 в неделю. Юридические лица также будут ограничены снятием в банках, они смогут снять $1125 в неделю. Для физических лиц комиссия составляет 5%, а из юридических лиц — 10% за суммы, превышающие лимиты.

«Надо поощрять клиентов использовать альтернативные каналы для проведения банковских операций. Лимиты есть для каждого снятия, и если человек снял $45 и в тот же день пытался снять еще раз, то комиссия при втором снятии будет 5%», — отметил представитель банка Нигерии.

Читайте также Впервые в Африке: Нигерия запустила собственную цифровую валюту

До ограничений лимиты для физических лиц составляли $338, а для предприятий — $1,128 в день.

Нигерия проводит политику безналичных денег с 2012 года. Правительство считает, что отказ от наличности сделает платежную систему страны лучше, банковские услуги станут дешевле, а денежная политика выйдет на новый уровень. Правительство считает, что отказ от наличности сделает платежную систему страны лучше, банковские услуги станут дешевле, а денежная политика выйдет на новый уровень.

Согласно отчету Atlantic Council, Нигерия входит в 11 стран, использующих систему CBDC. А 15 стран уже запустили подобные программы.

Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Именно эта платформа считается самой большой и самой популярной в мире. При этом биржа предлагает множество бонусов своим пользователям. Например, вы можете торговать Bitcoin без комиссий. А еще на Binance легко зарегистрироваться через «Дія»!

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.