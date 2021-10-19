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Впервые в Африке: Нигерия запустила собственную цифровую валюту

Впервые в Африке: Нигерия запустила собственную цифровую валюту

Центральный банк Нигерии выпустил собственную цифровую валюту. Аналог национальной валюты Нигерии — найры — eNaira стала первой цифровой валютой в странах Африки.

Об этом сообщает Punch.

«Наша страна стала первой в Африке и одной из первых в мире, создав и введя в обращение для своих граждан цифровую валюту», — заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари.

По его словам, появление eNaira придаст новый импульс не только национальной, но и всей африканской экономике.

Как в Нигерии, так и за ее пределами любой желающий сможет получить доступ к цифровой валюте, открыв в своем смартфоне виртуальный кошелек. Преимущество eNaira состоит в том, что она не привязана к банковскому счету и ей могут пользоваться те, кто не имеют доступа к банковской системе. С помощью цифровой валюты можно проводить платежи через мобильные платформы, а также делать инвестиции.

eNaira не является криптовалютой, и все транзакции контролируются регулирующими финансовый рынок властями. При этом курс eNaira привязан к национальной валюте Нигерии, и поэтому ее не смогут использовать как спекулятивный инструмент.

По материалам РБК-Украина
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