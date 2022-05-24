Что ждет цены на квартиры в Киеве в ближайшее время — Finance.ua
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Что ждет цены на квартиры в Киеве в ближайшее время

Сегодня 21:00Недвижимость
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Никакого чуда относительно цен на квартиры в Киеве не будет, и ждать предложений жилья за 20-30 тысяч долларов не стоит.
Об этом заявил маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский в интервью dev.ua.
По его словам, инфраструктура города еще не полностью восстановилась, но в столицу уже возвращаются люди.
«50% от довоенного рынка — это количество людей, ищущих жилье. Цена на аренду на рынке упала в среднем на 38% в гривне», — рассказывает эксперт.
Однако чуда на рынке продажи ожидать не стоит, квартиры в столице не станут по цене такими же, как в регионах.
Судилковский говорит, что Киев отстает от западных регионов по темпам восстановления. Во Львове, например, продолжилось строительство уже 79% новостроек, а в столице всего 17%.
После войны в столицу активно потянуться люди, ведь тут больше работы и возможностей для тех, кто потерял жилье в других регионах. Так уже было в 2014 году, когда многие жители оккупированного Донбасса начали строить новую жизнь на подконтрольной Украине территории.
Соответственно, где-то осенью в Киеве ожидается бум спроса на квартиры.

Справка Finance.ua:

  • Спрос на покупку квартир упал на всей территории Украины, в Киеве — на 52% по сравнению с октябрем 2021 года, на юге и востоке — на 90-100%.Об этом говорится в пресс-релизе Flatfy.Больше всего ценник в долларах за квадратный метр на вторичное жилье подскочил в Сумской области — +122%. Во Львовской области прирост составил +64%, в Ивано-Франковской — +58%, в Киевской — +55%.
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По материалам: Сьогодні
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