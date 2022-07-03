Что влияет на длительность срока по выдаче карты побыту — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что влияет на длительность срока по выдаче карты побыту

Личные финансы
31
Что влияет на длительность срока по выдаче карты побыту
Что влияет на длительность срока по выдаче карты побыту
Если вы давно подали весь пакет документов на карту побыту, но никакой информации о деле нет, причины могут быть разными. Эксперты рассказали, что конкретно влияет на длительность срока по выдаче карты и на что необходимо обратить внимание при подаче документов на карту побыту.

1. Тип подачи: личная или почтой

В случае личной подачи и полного комплекта документа, иностранец сдает отпечатки и получает печать в паспорт в день сдачи документов.
В случае отправки пакета документов почтой, дело замедляется. Человек долгое время ждет пока его вызовут на отпечатки и печать в паспорт, а некоторые и вовсе остаются без печати.
В 99% те, кто подавался лично получают Децизию быстрее, чем те кто отправил документы по почте.

2. Правильность заполнения всех документов

Большинство совершают множество ошибок при подаче документов в Уженд из-за незнания тонкостей и нюансов, на которые обращают внимание инспекторы.
Самые популярные ошибки при подаче документов на карту побыту:
  • Остались фотографии с прошлой подачи, и человек решил вновь их подать по новому делу. Актуальность фотографий не должна превышать 6 месяцев.
  • Можно вложить фото в файлик, но ни в коем случае нельзя приклеивать их к Анкете — это задача сотрудника Уженда.
  • Каждая строчка анкеты должна быть заполнена, а если нечего указать — напишите «brak».
  • Подпись выходит за пределы окошка, что недопустимо.
  • Отсутствие оригиналов или копий документов при подаче.
  • Неразборчиво написаны фамилия и имя работодателя.
  • Отправка документов по почте без заказного письма с уведомлением.
  • Игнорирование сроков донесения необходимых документов в Уженд.
  • Неактуальность или различие в сроках в поданных документах.

3. Активность

Очень часто люди ждут и ничего не предпринимают для того, чтоб добиться скорейшего результата.
Минимум того, что нужно делать для того, чтоб ускорить процесс — это писать и звонить в Уженд, а также не бояться задавать вопросы.

Справка Finance.ua:

  • отказ в получении карты побыту — один из самых неприятных моментов, который может случится с мигрантами в Польше. В большинстве случаев в подобной ситуации иностранцев охватывают страх и паника, ведь они не знают, как действовать и какие меры предпринять, чтобы избежать депортации.
Удобно забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

Забронировать билет ✈️

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.