Что влияет на длительность срока по выдаче карты побыту — Finance.ua

Что влияет на длительность срока по выдаче карты побыту Сегодня 20:00 — Личные финансы

Что влияет на длительность срока по выдаче карты побыту

Если вы давно подали весь пакет документов на карту побыту, но никакой информации о деле нет, причины могут быть разными. Эксперты рассказали, что конкретно влияет на длительность срока по выдаче карты и на что необходимо обратить внимание при подаче документов на карту побыту.

1. Тип подачи: личная или почтой

В случае личной подачи и полного комплекта документа, иностранец сдает отпечатки и получает печать в паспорт в день сдачи документов.

В случае отправки пакета документов почтой, дело замедляется. Человек долгое время ждет пока его вызовут на отпечатки и печать в паспорт, а некоторые и вовсе остаются без печати.

В 99% те, кто подавался лично получают Децизию быстрее, чем те кто отправил документы по почте.

2. Правильность заполнения всех документов

Большинство совершают множество ошибок при подаче документов в Уженд из-за незнания тонкостей и нюансов, на которые обращают внимание инспекторы.

Самые популярные ошибки при подаче документов на карту побыту:

Остались фотографии с прошлой подачи, и человек решил вновь их подать по новому делу. Актуальность фотографий не должна превышать 6 месяцев.

Можно вложить фото в файлик, но ни в коем случае нельзя приклеивать их к Анкете — это задача сотрудника Уженда.



Каждая строчка анкеты должна быть заполнена, а если нечего указать — напишите «brak».



Подпись выходит за пределы окошка, что недопустимо.



Отсутствие оригиналов или копий документов при подаче.



Неразборчиво написаны фамилия и имя работодателя.



Отправка документов по почте без заказного письма с уведомлением.



Игнорирование сроков донесения необходимых документов в Уженд.



Неактуальность или различие в сроках в поданных документах.



3. Активность

Очень часто люди ждут и ничего не предпринимают для того, чтоб добиться скорейшего результата.

Минимум того, что нужно делать для того, чтоб ускорить процесс — это писать и звонить в Уженд, а также не бояться задавать вопросы.

Справка Finance.ua:

отказ в получении карты побыту — один из самых неприятных моментов, который может случится с мигрантами в Польше. В большинстве случаев в подобной ситуации иностранцев охватывают страх и паника, ведь они не знают, как действовать и какие меры предпринять, чтобы избежать депортации.

Finance.ua как портал, что заботится о ваших кошельках, рассказывал, какие бывают форматы отказа и что делать, если пришел отказ в карте побыту.

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