Что влияет на цену горючего в Украине — Finance.ua

Что влияет на цену горючего в Украине Сегодня 08:30 — Личные финансы

Что влияет на цену горючего в Украине

Украинские АЗС снижают цены на горючее, и эта тенденция, по словам экспертов, будет сохраняться.

На цену горючего в Украине, в первую очередь, влияет цена покупаемого за рубежом ресурса, пояснил экономист Олег Пендзин. «Мы ведь не производим собственную продукцию, и все, что используем сейчас — это импорт», — добавил он.

«Цена на заправках зависит от стоимости ресурса, который мы везем из Европы. А ресурс напрямую зависит от стоимости барреля нефти на мировых рынках нефти», — говорит Пенздин.

Сейчас цена нефти упала с 80 до 70 долларов за баррель. Как следствие, по словам экономиста, примерно через 10−15 дней мы увидим удешевление нефтепродуктов на украинских заправках.

«Не сильно — на гривну-полторы, но увидим», — отмечает Олег Пендзин.

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Помимо стоимости цены на нефть на мировом рынке цены на топливо в Украине зависят от обменного курса гривны на доллар.

«Если он будет прогнозируем в рамках тех вещей, которые сегодня мы примерно представляем, серьезного влияния у него не будет. Но если доллар подскочит до 50, то это однозначно повлияет на цену нефтепродуктов», — говорит Пендзин.

Третий фактор, влияющий на цену — это налоги.

«У нас должны изменить акциз на горючее. Увеличение акциза будет однозначно увеличивать возможные колебания цен на нефтепродукты на украинских заправках», — объясняет экономист.

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