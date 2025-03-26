Что влияет на цену горючего в Украине — Finance.ua

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Что влияет на цену горючего в Украине

Личные финансы
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Что влияет на цену горючего в Украине
Что влияет на цену горючего в Украине
Украинские АЗС снижают цены на горючее, и эта тенденция, по словам экспертов, будет сохраняться.
Об этом говорится в статье Finance.ua Что будет с ценами на топливо: прогноз экспертов.
На цену горючего в Украине, в первую очередь, влияет цена покупаемого за рубежом ресурса, пояснил экономист Олег Пендзин. «Мы ведь не производим собственную продукцию, и все, что используем сейчас — это импорт», — добавил он.
«Цена на заправках зависит от стоимости ресурса, который мы везем из Европы. А ресурс напрямую зависит от стоимости барреля нефти на мировых рынках нефти», — говорит Пенздин.
Сейчас цена нефти упала с 80 до 70 долларов за баррель. Как следствие, по словам экономиста, примерно через 10−15 дней мы увидим удешевление нефтепродуктов на украинских заправках.
«Не сильно — на гривну-полторы, но увидим», — отмечает Олег Пендзин.
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Помимо стоимости цены на нефть на мировом рынке цены на топливо в Украине зависят от обменного курса гривны на доллар.
«Если он будет прогнозируем в рамках тех вещей, которые сегодня мы примерно представляем, серьезного влияния у него не будет. Но если доллар подскочит до 50, то это однозначно повлияет на цену нефтепродуктов», — говорит Пендзин.
Третий фактор, влияющий на цену — это налоги.
«У нас должны изменить акциз на горючее. Увеличение акциза будет однозначно увеличивать возможные колебания цен на нефтепродукты на украинских заправках», — объясняет экономист.
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По материалам:
Finance.ua
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