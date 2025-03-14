Импорт дизельного топлива обновил антирекорды — Finance.ua

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Импорт дизельного топлива обновил антирекорды

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Импорт дизельного топлива обновил антирекорды
Импорт дизельного топлива обновил антирекорды
В феврале в Украину было импортировано 395 тыс. т дизельного топлива, что является одним из самых низких показателей в новейшей истории украинского топливного рынка.
По данным аналитиков, первые два месяца года продемонстрировали снижение импорта дизельного топлива на 10% по отношению к аналогичному периоду 2024-го и стали неприятным сюрпризом для топливного рынка.
Импорт дизельного топлива обновил антирекорды
Объективной причиной сокращения поставок эксперты называют увеличенный импорт в декабре, когда рынок решил запастись топливом накануне поднятия акциза. Вместе с тем декабрьские поставки не могли полностью перекрыть недостаток в январе-феврале, поэтому очевидным выводом является снижение потребления.
«Трагическим назвать его нельзя: среднемесячные поставки в текущем сезоне составили 451,8 тыс. т, что всего на 5% (24,4 тыс. т) меньше, чем в прошлый зимний сезон», — подчеркивают аналитики.
Эксперты отмечают, что интересной особенностью февраля стало увеличение на 42% поставок бензовозами — 53,7 тыс. т.
Основной прирост произошел за счет Польши и Литвы (+62% и 68% до 4,5 и 35,2 тыс. т). Взлету польского направления способствовала UPG, закупив почти вдвое больше, чем в январе (2,9 тыс. т).
Импорт дизельного топлива обновил антирекорды

ТОП-10 импортеров

Эксперты сообщают, что в феврале тройка лидеров-импортеров дизтоплива — «АО Энерго Трейд», ОККО и UPG — отгрузили 32% общего импорта, или чуть больше 128 тыс. т.
Аналитики подчеркивают, что почти все компании из ТОП-10 улучшили свои показатели по сравнению как с январем, так и с февралем прошлого года.
По материалам:
Діло
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