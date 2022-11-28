Что Украина ожидает от следующего пакета санкций ЕС против россии: ответ Шмыгаля — Finance.ua
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Что Украина ожидает от следующего пакета санкций ЕС против россии: ответ Шмыгаля

Финтех и Карты
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Что Украина ожидает от следующего пакета санкций ЕС против россии: ответ Шмыгаля
Что Украина ожидает от следующего пакета санкций ЕС против россии: ответ Шмыгаля
Украина рассчитывает, что в 9-м пакете санкций Евросоюза против россии будет предусмотрено полное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан россии.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.
Он провел встречу с министрами иностранных дел Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции.
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«Основными темами нашей встречи были оружие, финансы и санкции против агрессора. В 9 санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста», — написал Шмыгаль.
Также во время встречи стороны уделили значительное внимание энергетической сфере и обстрелам россией критической инфраструктуры Украины.
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«Поблагодарил североевропейские и балтийские страны за их помощь с энергетическим оборудованием. Эта поддержка помогает украинцам оставаться несгибаемыми и продолжать борьбу против варварской российской агрессии», — резюмировал глава Кабмина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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