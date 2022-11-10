Что такое реструктуризация кредита и какие есть варианты — Finance.ua

Что такое реструктуризация кредита и какие есть варианты Сегодня 08:02 — Личные финансы

Что такое реструктуризация кредита и какие есть варианты

В Фонде гарантирования вкладов отмечают, что каждая оплата по кредиту сейчас очень важна для экономики Украины. При этом, если у вас резко ухудшилось финансовое положение — вы имеете право обратиться в финансовое учреждение, где вы оформили кредит, с просьбой реструктуризировать кредитную задолженность.

Помните, банк может отказать в реструктуризации долга, ведь изменение условий кредитного договора на более лояльные — это право банка, а не обязательство.

Что это такое и как это работает

Реструктуризация — это изменение существенных условий кредитного договора, а именно процентной ставки, графика погашения долга, для создания оптимально благоприятных условий для выполнения обязательств должником.

Реструктуризация является абсолютно добровольной возможностью для заемщиков возобновить свои отношения с банками в более выгодных, чем предусмотрено в кредитном договоре, условиях.

Кроме того, это возможность отсрочить продажу прав требования по вашему кредиту.

Продажа прав требования по кредитному договору, задолженность по которым была реструктуризирована, осуществляется в последнюю очередь (в соответствии с Положением по организации продажи активов (имущества) ликвидируемых банков, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 24.03.2016 № 388 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20.04.2016 по № 606/28736).

Преимущества реструктуризации:

кредитная история не ухудшается;

уменьшение ежемесячного платежа по кредиту;



не начисляются штрафные санкции.



Варианты реструктуризации

Продление срока пользования кредитом и уменьшение ежемесячного платежа.

Отмена пеней и штрафных санкций.



Списание части долга.



Как оформить реструктуризацию

В случае необходимости обратитесь в банк с официальным заявлением о реструктуризации и предоставьте документы, подтверждающие возникновение обстоятельств, при которых вы не можете платить по кредиту: потеря работы или трудоспособности.

Детальный пакет документов уточняйте в банке, где вы оформили кредит.

Реструктуризация оформляется подписанием договора, где указаны новые условия кредита.

Относительно реструктуризации задолженности заемщиков, не являющихся физическими лицами, решение об изменении условий погашения долга будет приниматься на основании обращения такого заемщика в банк-кредитор, после рассмотрения обоснования такого обращения, изучения соответствующих документов, анализа платежеспособности заемщика.

Заботьтесь о своей кредитной истории, ведь финансовое учреждение перед тем, как дать согласие на реструктуризацию долга, проверит вашу кредитную историю.

Более подробную информацию о реструктуризации кредита после отнесения банка к категории неплатежеспособных читайте на сайте Фонда гарантирования вкладов по ссылке.

Кроме того, обновлены условия погашения кредитной задолженности заемщиков — физических лиц банков, ликвидация которых проводится Фондом гарантирования вкладов.

К этим условиям могут присоединиться все физические лица-заемщики, которые еще не провели реструктуризацию по нормативно-правовым актам Фонда.

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