Что такое ПВО: и как это работает — Finance.ua

Что такое ПВО: и как это работает Сегодня 10:31 — Технологии&Авто

Что такое ПВО: и как это работает

В последнее время системе ПВО уделяется много внимания в новостях. Но как обычному украинцу разобраться во всех тонкостях этой темы? Рассказываем.

ПВО — это противовоздушная оборона, часто к этим трем буквам добавляют еще слово «система», и это не зря. ПВО — это система противовоздушной обороны, то есть множество средств обнаружения и уничтожения, связанных между собой.

Когда речь идет о ПВО, это всегда система, состоящая из комплексов (зенитно-ракетных или артиллерийских). А комплексы, в свою очередь, тоже состоят из более мелких элементов (радаров, пусковых установок, ракет, зенитных пушек, командных пунктов, транспортных машин и т.п.).

Каждый отдельный элемент не решает задачи защиты, только в составе комплекса можно найти и уничтожить воздушную цель.

Цель ПВО

Противовоздушная оборона предназначена для защиты своего воздушного пространства, прикрытия сухопутных войск или своей авиации. Причем ей не обязательно сбивать цели, иногда достаточно просто присутствия, чтобы авиация противника боялась заходить в зону действия.

Для того чтобы обеспечить защиту, система ПВО должна уметь делать следующее:

Выявлять воздушные цели. Классифицировать и сопровождать их. Выдавать инструкции для перехвата. Уничтожать цель. Наводить свои ракеты или другие средства поражения.

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Какими бывают системы ПВО

Классификации могут быть разные, но самая простая — по дальности действия.

Системы делят на:

ПВО дальнего радиуса действия — обычно от 100 км и более ПВО среднего радиуса — от 20 до 100 км ПВО ближнего радиуса действия — от 10 до 20 км ПВО малой дальности — до 10 км

У каждого вида ПВО свои сильные и слабые стороны, поэтому они выполняют разные функции и, в теории, должны бороться с разными целями.

Подробнее о том, из чего состоит ПВО, а также другие важные данные о системе — читайте в нашей статье.

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