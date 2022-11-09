Что такое отстранение от работы: разъяснение от Гоструда — Finance.ua

Что такое отстранение от работы: разъяснение от Гоструда Сегодня 20:24 — Личные финансы

Что такое отстранение от работы: разъяснение от Гоструда

В Межрегиональном управлении предоставили разъяснения по поводу необоснованного отстранения от работы.

Отстранение от работы — это временное лишение работника, находящегося в трудовых правоотношениях с предприятием, возможности реального осуществления им права на труд. Отстранение от работы проводится собственником на основании выявленного им факта, по которому собственник имеет право отстранить или обязан отстранить работника от работы.

Когда могут отстранить от работы

Согласно ст. 46 КЗоТ, отстранение работников от работы работодателем допускается в случае:

появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, учебы, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

При отстранении от работы действие трудового договора не прекращается, но работник временно к работе не допускается. При этом на период отстранения от работы за работником сохраняется его рабочее место.

Отстранение от работы или другой деятельности осуществляет собственник предприятия или уполномоченный им орган путем издания приказа (выдачи устного распоряжения с последующим изданием приказа) и принятия мер по контролю за его исполнением.

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За период отстранения от работы без сохранения заработной платы уплата страхового взноса на социальное страхование не производится, и такой период в страховой стаж не засчитывается.

Если будет установлено, что в нарушение ст. 46 КЗоТ работодатель по собственной инициативе без законных оснований отстранил работника от работы с остановкой выплаты заработной платы, суд должен удовлетворить иск последнего об удержании в связи с этим средней заработной платы за время вынужденного прогула в соответствии со ст. 235 КЗоТ.

Также, согласно ст. 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» трудовой договор может быть приостановлен в связи с военной агрессией против Украины, что исключает возможность предоставления и выполнения работы.

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