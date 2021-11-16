Отстранение от работы: можно ли уйти в оплачиваемый отпуск в этот период

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за рынком труда, узнал в Главном управлении Гоструда в Днепропетровской области, можно ли в период отстранения от работы уйти в оплачиваемый отпуск.

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Как указывают в ГНС, отстранение работника от работы является временным освобождением работника от исполнения им трудовых обязанностей, предусмотренных условиями трудового договора.

Право на отпуск зависит от времени определенных законодательством условий, а именно:

количество отработанного в рабочем году времени,

стаж работы,

социальный статус,

обучение и т. д.

Факт отстранения отсутствует среди условий, которые определяют или ограничивают право на отпуск.

Вывод. В соответствии со статьями 25 и 26 Закона Украины от 15 ноября 1996 года № 504/96-ВР «Об отпусках» в случае наличия у работника права на отпуск в соответствии с нормами законодательства ему могут быть предоставлены с его согласия как оплачиваемые отпуска, так и отпуска без сохранения заработной платы.

Справка Finance.ua:

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