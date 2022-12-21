Что такое новый раздел на портале Дія.Безбар'єрність и для кого он (видео) — Finance.ua

Что такое новый раздел на портале Дія.Безбар'єрність и для кого он (видео) Сегодня 12:40 — Казна и Политика

20 декабря первая леди Елена Зеленская и вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовали новый раздел на портале Дія — Дія.Безбар’єрність.

Об этом говорится в видео

Как отметила Елена Зеленская, люди постарше и молодежь пользуются и интернетом, и госуслугами по-разному. Пожилые люди чаще заинтересованы в государственных услугах, но имеют сложности с использованием диджитальных порталов. У молодежи все наоборот: молодые люди понимают, как работает «Дія» и другие сервисы, но иногда даже не думают искать помощи у государства во время важных жизненных этапов (например, подбор первой работы, прививка ребенка). Итак, главная цель раздела «Дія. Безбар’єрність» — добавить взаимопонимание и человечность в общении с государством. Война задает новые вопросы каждый день. Но и не снимает предыдущих. Вопрос без ответов — это барьер, преграда перед нашими надеждами. Но задача страны — эти барьеры устранять, и даже война здесь не помешает.

Что содержит Дія.Безбар’єрність

Раздел Дія.Безбар’єрність содержит статьи, которые будут полезны для украинцев в разные периоды жизни, и каталог государственных услуг.

На портале много необходимой информации для ВПЛ, людей с инвалидностью, родителей, пожилых и ищущих работу.

К примеру, здесь можно найти информацию, как пользоваться электронной пенсионной книгой, найти работу без опыта, как оформить жилищную субсидию или что нужно знать родителям новорожденного ребенка.

Как сообщил Михаил Федоров, приложением Дія пользуются более 18 миллионов украинцев, еще 21,7 миллиона получают государственные услуги на портале Дія. Наша цель — не только развивать онлайн-сервисы, но и обеспечивать равный доступ к технологиям. Запуск портала Дія.Безбар’єрність — важный шаг в этом направлении.

За 10 месяцев 1,4 млн украинцев с помощью портала Дія получили статус внутренне перемещенного лица. Также недавно была запущена возможность отменить статус ВПЛ или изменить место регистрации.

Разделы в Дія.Безбар’єрність

ВПЛ (большой гид о статусе ВПЛ, что он предусматривает)

Людям с инвалидностью (как получать помощь с медициной, работой)

Родителям (7 вещей, о которых не задумывались молодые родители, как встать на учет, если ты беременна и т.д.)

(7 вещей, о которых не задумывались молодые родители, как встать на учет, если ты беременна и т.д.) Пожилым людям (как оформить пенсию онлайн, овладеть цифровыми сервисами и т.д.).

(как оформить пенсию онлайн, овладеть цифровыми сервисами и т.д.). Тем, кто ищет работу (где искать работу, на работе нарушают права, где искать защиты и т.д.)

Некоторые материалы в разделе Дія.Безбар’єрність посвящены вопросам, которые часто отсутствуют на государственных порталах.

Контент распределен по трем форматам:

гиды — ответы на вопросы (например, как найти первую работу или сняться с учета ВПЛ);

инструкции — помощь по конкретным вопросам (например, как подготовиться к выезду за границу или получить пенсию);

личный опыт — истории людей (например, как подготовиться в роддом или истории людей, сменивших профессию после 60).

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