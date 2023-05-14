Что такое диверсификация в инвестициях и чем она полезна — Finance.ua

Что такое диверсификация в инвестициях и чем она полезна Сегодня 08:02 — Личные финансы

Что такое диверсификация в инвестициях и чем она полезна

Диверсификация — это инвестирование средств в разные активы с целью снижения финансовых рисков.

Об этом сообщают специалисты Финкульта.

Важно. Хотя диверсификация не гарантирует полного устранения риска, она может смягчить влияние негативных событий. Следует понимать, что любой способ инвестирования рискованный, поэтому всегда производите предварительные расчеты, взвешенно оценивайте степень рисковости и прибыльности выбранных способов инвестирования.

Какой бывает диверсификация

Эксперты также рассказали о наиболее популярных разновидностях диверсификации, которые чаще всего используются, чтобы минимизировать финансовые риски.

1. Банковские депозиты.

Банковские депозиты являются популярным инструментом сбережения и приумножения собственных средств. Можно открыть счета в нескольких банках и на каждом из них держать деньги в пределах гарантированной суммы возмещения.

Помните, что во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения Фондом гарантирования вкладов в Украине гарантируются средства в полном размере вклада. По истечении трехмесячного срока максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

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2. Вклады в разных валютах.

Один из вариантов — диверсификация вкладов в разных валютах: держать деньги на депозитах в долларах и евро.

Один из способов заработать на валютообменных операциях — купить валюту не по наличному курсу, а дешевле. Такие возможности предоставляют валютные депозиты. Детальнее об этом инструменте мы писали в статье по ссылке.

Помните, что ваши вклады защищены Фондом гарантирования. В случае признания банка неплатежеспособным возмещение средств вкладчику по вкладу в иностранной валюте осуществляется в национальной валюте Украины после перечисления суммы вклада по официальному курсу гривны к иностранной валюте, установленному НБУ на конец дня, предшествующего дню начала вывода Фондом банка с рынка.

3. Инвестиции в ОВГЗ.

Альтернатива банковским депозитам — инвестиции в облигации внутреннего государственного займа.

Облигаций внутреннего государственного займа имеют более высокую процентную ставку и предусматривают меньше расходов на налоги, также необходимо оплатить дополнительные комиссии за услуги специалистов-брокеров.

Кроме того, вложить средства можно и в недвижимость или предметы антиквариата — этот список вариантов не ограничен.

Итак, если ваш выбор одного из способов инвестирования активов основан на тщательном анализе, диверсификация станет эффективной стратегией уменьшения финансовых рисков.

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