10 самых прибыльных банков по валютным и гривневым депозитам (инфографика) — Finance.ua

10 самых прибыльных банков по валютным и гривневым депозитам (инфографика) Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Банки продолжают менять депозитные предложения, ставки постепенно растут. Какую доходность предлагают по вкладам частных вкладчиков банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Возможность заработать на депозитных сертификатах под 25% по-прежнему остается актуальной, особенно для небольших банков. Чтобы иметь возможность заработать, банкам придется активно повышать ставки по срочным гривневым вкладам для физлиц от 3 месяцев. Что многие из них уже делают, вводя новые предложения и повышая ставки по новым вкладам.

В отличие от прошлого раза , когда ставки в гривне повысили всего три банка, на этот раз доходность гривневых депозитов увеличили сразу десять участников обзора. Также увеличилось количество банков, которые повысили ставки по вкладам в долларе и евро

Какие банки и как меняли ставки

Банк Пиреус повысил на 4 п.п. ставки на вклады на 12 месяцев — до 16% годовых. А кроме этого, добавил 3 п.п. к вкладам на 3 и 6 мес. Доходность по ним после повышения составляет 14% и 15% годовых соответственно.

Глобус также увеличивал Банктакже увеличивал депозитные ставки в гривне. Так, банк существенно увеличил доходность по вкладам на 3 месяца — на 4,75 п.п. — до 16,25% годовых. Банк также повышал ставки по другим срочным вкладам.

Грант прибавил 3,5 п.п. к ставке по вкладам в гривне на 12 месяцев — до 12,5% годовых.

Радабанк, доведя доходность по обоим срочным вкладам до 16,5% годовых каждый. По 1 п.п. банк прибавил к ставкам на 3 и 6 мес (до 18,5% и 19,5% соответственно). Банк также прибавил по 0,55 п.п. к вкладам в долларе на 9 и 12 мес, доходность по ним составляет 2,25% годовых. По такому же принципу банк повысил и доходность депозитов в По 1,5 п.п. к гривневым вкладам на 9 и 12 месяцев прибавил, доведя доходность по обоим срочным вкладам до 16,5% годовых каждый. По 1 п.п. банк прибавил к ставкам на 3 и 6 мес (до 18,5% и 19,5% соответственно). Банк также прибавил по 0,55 п.п. к вкладам в долларе на 9 и 12 мес, доходность по ним составляет 2,25% годовых. По такому же принципу банк повысил и доходность депозитов в евро — до 1,3% годовых.

Коминвестбанк на этот раз повысил доходность вкладов в гривне на 1 п.п. — до 13% годовых.

Кристаллбанк увеличил доходность всех гривневых вкладов, прибавив больше всего к вкладам сроком на год (0,7 п.п. — до 15,55% годовых), и меньше всего — к вкладам на 3 мес (0,35 п.п. — до 13 ,5% годовых).

Мотор-банк повысил на 1 п.п. доходность гривневых вкладов сроком на 9 мес (до 16,5% годовых), снизив, однако, на 1,5 п.п. ставки на вклады на 3 месяца (до 14% годовых). К остальным вкладам банк прибавил по 0,5 п.п.

Укрстройинвестбанк. После повышения доходность по вкладам на 3 мес составляет 17% годовых, по вкладам на 6 мес — 17,5% годовых, по вкладам на 12 мес — 18% годовых. Банк также увеличил доходность долларовых вкладов, прибавив по 0,5 п.п. к вкладам на 3 и 12 мес, и 0,6 п.п. — к вкладам на 6 мес. По 0,5 п.п. добавил ко всем ставкам в гривне и. После повышения доходность по вкладам на 3 мес составляет 17% годовых, по вкладам на 6 мес — 17,5% годовых, по вкладам на 12 мес — 18% годовых. Банк также увеличил доходность долларовых вкладов, прибавив по 0,5 п.п. к вкладам на 3 и 12 мес, и 0,6 п.п. — к вкладам на 6 мес.

РВС Банк прибавил по 0,55 п.п. к вкладам в гривне на 3 и 6 мес, ставки по обоим срочным вкладам достигли 15,6% годовых. Доходность на вклады на 12 месяцев банк увеличил на 0,45 п.п. — до 16,05% годовых. Банк увеличил также доходность вкладов в долларе и евро сроком на 6 мес, снизив ставки по оставшимся срочным вкладам в этих прибавил по 0,55 п.п. к вкладам в гривне на 3 и 6 мес, ставки по обоим срочным вкладам достигли 15,6% годовых. Доходность на вклады на 12 месяцев банк увеличил на 0,45 п.п. — до 16,05% годовых. Банк увеличил также доходность вкладов в долларе и евро сроком на 6 мес, снизив ставки по оставшимся срочным вкладам в этих валютах

Поликомбанк повысил ставки на вклады на 6 и 9 мес, прибавив 0,4 и 0,3 п.п. соответственно, и существенно — на 5 п.п. — уменьшил доходность по вкладам на 3 мес. Банк также повысил на 0,3 п.п. ставки по вкладам на 6 месяцев в долларе и евро, срезав их, однако, по другим срочным вкладам в обеих повысил ставки на вклады на 6 и 9 мес, прибавив 0,4 и 0,3 п.п. соответственно, и существенно — на 5 п.п. — уменьшил доходность по вкладам на 3 мес. Банк также повысил на 0,3 п.п. ставки по вкладам на 6 месяцев в долларе и евро, срезав их, однако, по другим срочным вкладам в обеих валютах

Юнекс банк на этот раз не повышал ставки в гривне, однако повысил доходность долларовых вкладов, прибавив по 0,1 п.п. практически ко всем срочным вкладам. Ставку по вкладам в долларе на 3 месяца банк увеличил на 0,2 п.п. Доходность по всем срочным долларовым вкладам теперь составляет 0,6% годовых.

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