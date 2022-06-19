Что такое 100% гарантии по банковским вкладам — Finance.ua

В Украине 13 апреля 2022 вступил в силу Закон Украины № 2180-IX", которым вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП.
Как говорится в сообщении Финкульта, это решение военного времени.
Что это значит
Если в условиях военного положения банк будет признан неплатежеспособным, то его вкладчики физические лица и ФЛП получат свои средства в полном объеме: Фонд гарантирования вкладов возместит вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы в национальной и иностранной валюте, привлеченные банками на условиях договора банковского (карточного) счета или вклады (депозиты) вместе с начисленными процентами.
Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ.
Как было до полномасштабного вторжения на территорию Украины
Гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам составила 200 тысяч гривен. Исключение составляли только вклады в Ощадбанке. Вклады физических лиц в АО «Государственный сберегательный банк Украины» гарантировало государство.
Как будет в условиях военного положения и три месяца после
Государство пошло на беспрецедентный шаг по введению 100% гарантии по вкладам физических лиц на период действия военного положения.
Закон Украины от 13.04.22 № 2180-IX вводит 100% гарантию по банковским вкладам физических лиц и ФЛП вместе с начисленными процентами, если это был депозит. Закон предусматривает несколько существенных шагов по усилению защиты средств вкладчиков в банках Украины.
Что будет в послевоенное время
В законодательстве заложен принцип, что через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. гривен.