Что такое 100% гарантии по банковским вкладам — Finance.ua

Что такое 100% гарантии по банковским вкладам

Что такое 100% гарантии по банковским вкладам

В Украине 13 апреля 2022 вступил в силу Закон Украины № 2180-IX", которым вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП.

Как говорится в сообщении Финкульта, это решение военного времени.

Что это значит

Если в условиях военного положения банк будет признан неплатежеспособным, то его вкладчики физические лица и ФЛП получат свои средства в полном объеме: Фонд гарантирования вкладов возместит вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы в национальной и иностранной валюте, привлеченные банками на условиях договора банковского (карточного) счета или вклады (депозиты) вместе с начисленными процентами.

Читайте также Банки повышают ставки: на что надо обратить внимание при размещении депозита

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ.

Как было до полномасштабного вторжения на территорию Украины

Гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам составила 200 тысяч гривен. Исключение составляли только вклады в Ощадбанк е. Вклады физических лиц в АО «Государственный сберегательный банк Украины» гарантировало государство.

Как будет в условиях военного положения и три месяца после

Государство пошло на беспрецедентный шаг по введению 100% гарантии по вкладам физических лиц на период действия военного положения.

Читайте также Сумма депозитов компаний в мае почти достигла довоенного уровня

Закон Украины от 13.04.22 № 2180-IX вводит 100% гарантию по банковским вкладам физических лиц и ФЛП вместе с начисленными процентами, если это был депозит. Закон предусматривает несколько существенных шагов по усилению защиты средств вкладчиков в банках Украины.

Что будет в послевоенное время

В законодательстве заложен принцип, что через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. гривен.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.