Что такое 100% гарантии по банковским вкладам — Finance.ua
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Что такое 100% гарантии по банковским вкладам

Сегодня 13:03Кредит&Депозит
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Что такое 100% гарантии по банковским вкладамЧто такое 100% гарантии по банковским вкладам
В Украине 13 апреля 2022 вступил в силу Закон Украины № 2180-IX", которым вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП.
Как говорится в сообщении Финкульта, это решение военного времени.

Что это значит

Если в условиях военного положения банк будет признан неплатежеспособным, то его вкладчики физические лица и ФЛП получат свои средства в полном объеме: Фонд гарантирования вкладов возместит вкладчикам средства в пределах гарантированной суммы в национальной и иностранной валюте, привлеченные банками на условиях договора банковского (карточного) счета или вклады (депозиты) вместе с начисленными процентами.
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Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ.

Как было до полномасштабного вторжения на территорию Украины

Гарантированная сумма возмещения по банковским вкладам составила 200 тысяч гривен. Исключение составляли только вклады в Ощадбанке. Вклады физических лиц в АО «Государственный сберегательный банк Украины» гарантировало государство.

Как будет в условиях военного положения и три месяца после

Государство пошло на беспрецедентный шаг по введению 100% гарантии по вкладам физических лиц на период действия военного положения.
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Закон Украины от 13.04.22 № 2180-IX вводит 100% гарантию по банковским вкладам физических лиц и ФЛП вместе с начисленными процентами, если это был депозит. Закон предусматривает несколько существенных шагов по усилению защиты средств вкладчиков в банках Украины.

Что будет в послевоенное время

В законодательстве заложен принцип, что через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. гривен.
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По материалам: Finance.ua
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