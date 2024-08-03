Что следует знать о путешествиях в автобусных турах — Finance.ua

Что следует знать о путешествиях в автобусных турах Сегодня 17:12 — Личные финансы

Что следует знать о путешествиях в автобусных турах, Фото: freepik

С начала войны украинские аэропорты, к сожалению, остаются закрытыми. Поэтому сейчас одним из удобных вариантов для путешествий являются автобусные туры. Прежде всего, стоит доверять только надежным туроператорам.

Об этом пишет «Телеканал 24».

Как выбрать надежного туроператора

Чтобы выбрать надежного туроператора, стоит ознакомиться с отзывами клиентов и фотоотчетами, которые публикуют в соцсетях.

Читайте также Билеты известной немецкой авиакомпании подорожают из-за экологического сбора

Кроме того, если вы уже бронируете тур, учитывайте, как происходит оформление. Должен быть туристический счет, с которым можно обратиться в банк, а не просто номер карты, на которую просят сбросить деньги.

Что следует знать об автобусных турах

Формат тура. Для начала выберите, какой формат тура вам подходит больше всего: без ночных переездов (обычно дороже) или с ночными. Следует отметить, что без паузы продолжительностью в 9 часов автобус имеет право двигаться по территории ЕС только 21 час.

Туры с ночными переездами имеют свою специфику. В частности, утром перед прибытием для туристов должны сделать длительную остановку: чтобы туристы могли позаботиться о личной гигиене, выпить кофе и позавтракать.

Экскурсии и дополнительные выплаты. Обычно в стоимость тура входят некоторые обзорные экскурсии. За остальные — придется доплачивать.

Некоторые турфирмы определяют минимальную сумму, на которую туристам следует приобрести экскурсии. Она обычно не превышает 50−70 евро. Вынуждать покупать все экскурсии не вправе никто.

Поселение. Если турист или туристка не оплатят одноместное проживание, чаще всего заселение происходит по 2−3 человека в номер. Однако не стоит беспокоиться: есть женские и мужские номера.

Страхование. Перед выездом за границу людям, путешествующим самостоятельно, необходимо оформить страхование. В то же время, во время автобусного тура все эти хлопоты берет на себя туроператор.

Стоит ли путешествовать в формате автобусного тура, если нет компании

Да, для путешественников, которые желают отправиться в путешествие, однако не сошлись графиками с друзьями или родными, автобусный тур — один из лучших вариантов.

Во-первых, это безопасно. Во-вторых, туроператоры и руководители группы сами решают все вопросы. Турист или туристка могут расслабиться и наслаждаться путешествием.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.