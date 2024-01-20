Что следует знать на случай, если ваш дом пострадал от ракетного удара — Finance.ua

Что следует знать на случай, если ваш дом пострадал от ракетного удара Сегодня 21:03 — Личные финансы

Что следует знать на случай, если ваш дом пострадал от ракетного удара

В случае прилета нужно подождать, пока вам помогут составить необходимые акты обследований и оценки повреждений, а также подумать о возможных вариантах временного ночлега.

Рассказываем, что следует знать, если в результате обстрела пострадало ваше жилище.

Подождать, пока создадут акт обследований

Чтобы подтвердить факт повреждения или разрушения имущества именно во время боевых действий и получения выплат за это в дальнейшем, не стоит бежать домой и сразу убирать квартиру. Прежде всего подождите главу ОСМД или жилищного коммунального предприятия, которые должны помочь вам составить акт разрушений/повреждений с указанием их причины, то есть обстрел или ракетный удар, и получить его копию.

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Закрыть окна клеенкой или фанерой, по возможности — стеклом

Скорее всего, клеенку должны предоставить представители вашего ЖЭКа или ОСМД, а потому стоит как можно скорее заклеить окна, чтобы позже не замерзнуть в квартире или не допустить туда попадания посторонних предметов. Во время последнего удара по Львову городской совет пообещал возместить деньги за установленные окна, выходящие на улицу. Чтобы получить такие выплаты, нужно было сохранить акт выполненных работ и все чеки об оплате.

Восстановить документы

В случае потери документов восстановить их можно в ЦПАУ или отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по месту фактического проживания или пребывания с заявлением о восстановлении документа. Кроме того, обычно на местах удара работают выездные ЦПАУ, где такие услуги можно получить быстрее. Сюда же следует приносить заявления на возмещение за разрушенное имущество.

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Какие документы необходимы для получения компенсации

Степан Делевин — администратор ЦПАУ на Червоной Калине, 72, работавший с пострадавшими от ракетного удара жителями на Сыхове. В комментарии «Еспресо.Захід» он отметил, что для того, чтобы возместили расходы за повреждения, нужно, чтобы в центр предоставления административных услуг пришел человек с паспортом, идентификационным номером и документами на право собственности квартиры. Напомним, акт обследований помогает заполнить глава ОСМД или ЖЭКа. Также следует указать счет, куда будет отправлять деньги районная администрация, реквизиты банка и счет фактуры, который делает частная организация, где они заказывают окно, и чек об оплате.

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