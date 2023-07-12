Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика) — Finance.ua

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Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика)

Личные финансы
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Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика)
Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика)
В краткосрочной и среднесрочной перспективе бизнес остается оптимистичным, хоть и воздерживается от четких прогнозов на отдаленную перспективу, поскольку долгосрочная неопределенность возросла.
Об этом свидетельствуют результаты июльского ежемесячного опроса руководителей предприятий «Украинский бизнес во время войны» от ОО «Институт экономических исследований и политических консультаций» (ИЭИ).

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«Долгосрочная неопределенность начинает расти. Это, на мой взгляд, результат адаптации бизнеса и общества к тому факту, что война будет продолжаться дольше, чем мы все ожидали. То есть бизнесу нужна некая более четкая адженда не „Что мы будем делать после победы“, а „Что мы будем делать сейчас“», — комментирует результаты Оксана Кузякив, исполнительный директор ИЭИ, специалист по проведению конъюнктурных опросов.

Коротко о главных 4 результатах:

  • Основным препятствием для бизнеса остается безопасность, которая прямо влияет на инвестиционную привлекательность, а инвестиции очень важны как средство отстройки новой Украины.
  • Перебои с электроснабжением остаются препятствием. И хотя ожидалось, что они будут постепенно уменьшаться, но второй месяц эксперты видят обратную тенденцию.
  • Экспортная активность остается без существенных изменений.
  • Несколько возрос процент негативных оценок государственной политики поддержки бизнеса, хотя нейтральные ее оценки до сих пор преобладают.
Аналитики подробнее рассказали об основных препятствиях для ведения бизнеса в военное время.
Рост цен на сырье и товары сохранил ведущие позиции в рейтинге препятствий для предпринимателей и увеличил абсолютное значение — с 59% опрошенных в мае до 63% в июне.
Логистические проблемы, сохранили 2-е место, но стали еще более актуальными по абсолютному значению — с 38% до 43%.
Важность «перебои с электро- водо- или теплоснабжением» остается на 4 месте в рейтинге и увеличивает значение (однако здесь усиливаются проблемы именно с водой) — на это жаловались 38% респондентов.
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Нехватка рабочей силы стала более актуальной и переместилась с 6 на 4 место.
Также в пятерку препятствий вошел «Разрыв цепочек поставок».
Препятствие «Опасно работать» переместилось с 4-го на 6-е место в рейтинге.
Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика)

Незаконные и несправедливые практики

В рамках опроса руководители предприятий оценили, насколько, по их мнению, в Украине распространены разные незаконные и несправедливые практики, создающие неблагоприятный климат для деятельности бизнеса и препятствующие честной конкуренции.
Никакую практику большинство не назвало распространенной. В то же время более распространенными назвали несправедливые решения суда (2,9 балла) и коррупцию в местных властях (2,8 балла), а наименее распространенным — рейдерство и захват собственности (2 балла).
Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика)

Финансово-экономическая ситуация на предприятиях

Деловая активность на предприятиях по сравнению с «как было год назад» растет:
  • 53,3% считают ситуацию лучше, чем была год назад;
  • 36,9% говорят, что ничего не изменилось;
  • 9,8% сообщают, что ситуация хуже;
Эксперты «Института экономических исследований и политических консультаций» отмечают, что существенных отличий между динамикой июня и мая для предприятий разных размеров нет, но абсолютные значения показателей по размеру показывают, что микробизнес имеет самые плохие результаты.
Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика)

Ожидания на будущее

Как свидетельствует опрос, доля предприятий, которые планируют сократить деятельность через 2 года, уменьшается, но доля планирующих рост остается без изменений.
Так, в июне 2023 года результаты были такими (против октября 2022 года):
  • планируют расширить деятельность — 23,1% (37,5% в октябре прошлого года);
  • планируют остаться на текущем уровне — 74% (56,3%);
  • планируют сузить деятельность — 2,9% (6,3%).
Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика)
Процент предприятий, планирующих рост занятости, — 4,9% (в мае было 5,2%). А вот доля предприятий, которые намерены сократить количество работников, несколько возросла: с 3,6% в мае до 5,6% в июне.
В то же время доля бизнесов, которые собираются сокращать работников в вынужденных отпусках, несколько возросла: с 27,3% в мае до 29,4% в июне.
Из-за трудностей на рынке труда в результате полномасштабной войны многие украинцы остались без работы и зарплаты. В эти моменты граждан выручали кредиты. Мы решили собрать ключевых представителей финансового сообщества Украины и спросить у них — что происходило и происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом узнайте на Ukrainian Credit Conference (UCC). Регистрация по ссылке ниже:

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По материалам:
Finance.ua
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