Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика) — Finance.ua

Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика) Сегодня 19:00 — Личные финансы

Что сейчас больше всего препятствует развитию бизнеса в Украине (инфографика)

В краткосрочной и среднесрочной перспективе бизнес остается оптимистичным, хоть и воздерживается от четких прогнозов на отдаленную перспективу, поскольку долгосрочная неопределенность возросла.

Об этом свидетельствуют результаты июльского ежемесячного опроса руководителей предприятий «Украинский бизнес во время войны» от ОО «Институт экономических исследований и политических консультаций» (ИЭИ).

«Долгосрочная неопределенность начинает расти. Это, на мой взгляд, результат адаптации бизнеса и общества к тому факту, что война будет продолжаться дольше, чем мы все ожидали. То есть бизнесу нужна некая более четкая адженда не „Что мы будем делать после победы“, а „Что мы будем делать сейчас“», — комментирует результаты Оксана Кузякив, исполнительный директор ИЭИ, специалист по проведению конъюнктурных опросов.

Коротко о главных 4 результатах:

Основным препятствием для бизнеса остается безопасность, которая прямо влияет на инвестиционную привлекательность, а инвестиции очень важны как средство отстройки новой Украины.

Перебои с электроснабжением остаются препятствием. И хотя ожидалось, что они будут постепенно уменьшаться, но второй месяц эксперты видят обратную тенденцию.



Экспортная активность остается без существенных изменений.



Несколько возрос процент негативных оценок государственной политики поддержки бизнеса, хотя нейтральные ее оценки до сих пор преобладают.



Аналитики подробнее рассказали об основных препятствиях для ведения бизнеса в военное время.

Рост цен на сырье и товары сохранил ведущие позиции в рейтинге препятствий для предпринимателей и увеличил абсолютное значение — с 59% опрошенных в мае до 63% в июне.

Логистические проблемы, сохранили 2-е место, но стали еще более актуальными по абсолютному значению — с 38% до 43%.

Важность «перебои с электро- водо- или теплоснабжением» остается на 4 месте в рейтинге и увеличивает значение (однако здесь усиливаются проблемы именно с водой) — на это жаловались 38% респондентов.

Нехватка рабочей силы стала более актуальной и переместилась с 6 на 4 место.

Также в пятерку препятствий вошел «Разрыв цепочек поставок».

Препятствие «Опасно работать» переместилось с 4-го на 6-е место в рейтинге.

Незаконные и несправедливые практики

В рамках опроса руководители предприятий оценили, насколько, по их мнению, в Украине распространены разные незаконные и несправедливые практики, создающие неблагоприятный климат для деятельности бизнеса и препятствующие честной конкуренции.

Никакую практику большинство не назвало распространенной. В то же время более распространенными назвали несправедливые решения суда (2,9 балла) и коррупцию в местных властях (2,8 балла), а наименее распространенным — рейдерство и захват собственности (2 балла).

Финансово-экономическая ситуация на предприятиях

Деловая активность на предприятиях по сравнению с «как было год назад» растет:

53,3% считают ситуацию лучше, чем была год назад;

36,9% говорят, что ничего не изменилось;

9,8% сообщают, что ситуация хуже;



Эксперты «Института экономических исследований и политических консультаций» отмечают, что существенных отличий между динамикой июня и мая для предприятий разных размеров нет, но абсолютные значения показателей по размеру показывают, что микробизнес имеет самые плохие результаты.

Ожидания на будущее

Как свидетельствует опрос, доля предприятий, которые планируют сократить деятельность через 2 года, уменьшается, но доля планирующих рост остается без изменений.

Так, в июне 2023 года результаты были такими (против октября 2022 года):

планируют расширить деятельность — 23,1% (37,5% в октябре прошлого года);

планируют остаться на текущем уровне — 74% (56,3%);

планируют сузить деятельность — 2,9% (6,3%).

Процент предприятий, планирующих рост занятости, — 4,9% (в мае было 5,2%). А вот доля предприятий, которые намерены сократить количество работников, несколько возросла: с 3,6% в мае до 5,6% в июне.

В то же время доля бизнесов, которые собираются сокращать работников в вынужденных отпусках, несколько возросла: с 27,3% в мае до 29,4% в июне.

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