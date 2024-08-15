Что происходит с украинским ІТ-экспортом и каковы прогнозы — аналитика Сегодня 11:01 — Личные финансы

Что происходит с украинским ІТ-экспортом и каковы прогнозы — аналитика, freepik.com

В первом полугодии 2024 года объем украинского ІТ-экспорта уменьшился на 5%, если сравнивать с тем же периодом в прошлом году. Речь идет о разнице в $170 миллионов. Эксперты прогнозируют, что падение будет продолжаться даже при оптимистическом сценарии.

Об этом пишет DOU.

В июне объем ІТ-экспорта из Украины составил $512 миллионов. Это на $48 млн (или на 8,6%) меньше, чем в мае. В июне 2023-го показатель украинского ІТ-экспорта был одним из самых высоких за весь год — $573 млн.

Динамика свидетельствует, что кроме апреля, все месяцы этого года были хуже соответствующих прошлогодних показателей.

Показатели объема ІТ-экспорта: сравнение месяцев разных годов в млн $

График: DOU

«Тенденция падения объемов продолжается. В январе и июне 2024 г. были самые низкие показатели за все время полномасштабного вторжения. Даже в те месяцы, которые показали лучшую выручку (по сравнению с предыдущими месяцами), динамика роста оказалась слабее, чем в 2023 году», — заявила руководитель команды исследований Львовского ІТ-Кластера Ярина Возняк.

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В первом квартале 2024 года наблюдалось снижение на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Во втором квартале тоже зафиксировано падение на 5%, если сравнивать с показателями в прошлом году.

Между первыми кварталами 2022 и 2024 годов разница более чем в 20% (или $408 млн). Между вторыми кварталами 2022-го и 2024-го разница меньше — соответственно 7% или $126 млн.

Сравнение всех кварталов в разные годы в млн $

График: DOU

В первом полугодии 2024 года объем ІТ-экспорта из Украины составил почти $3,21 миллиарда. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в 2023 году, что в долларовом эквиваленте составляет $170 миллионов.

Если сравнивать первые полугодия 2022-го и 2024-го, то наблюдается падение на 14,3% (или $535 млн).

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В десятке стран, которые принесли Украине самую большую выручку за первое полугодие, — США, Великобритания, Мальта, Кипр, Израиль, Швейцария, Германия, Эстония, Польша и Объединенные Арабские Эмираты.

Бесспорный лидер — Соединенные Штаты. $1,2 млрд от этой страны в первом полугодии — это почти 38% всей выручки за шесть месяцев ($3,2 млрд).

Согласно данным НБУ, меньше всего в этом направлении мы сотрудничаем с Латвией, Грузией, Люксембургом, Румынией и Багамскими островами.

Основные страны-партнеры и объем ІТ-экспорта в них из Украины: данные за первое полугодие в млн $

График: DOU

IT остается вторым по значимости экспортно-ориентированным сектором экономики (после агропромышленного комплекса). По результатам первого полугодия ІТ-экспорт составил 11,5% всего экспорта и почти 38% от экспорта услуг.

В феврале 2022 года доля компьютерных услуг в структуре экспорта всех услуг составила 47,2%, а в январе 2022 года — 36,4%. Наивысший показатель был в апреле 2022 года, когда доля достигла 47,7%. За последние два года этот показатель менялся каждый месяц, но в основном колебался на уровне 37−39%".

Что влияет на показатели и каковы прогнозы

Техиндустрия находится в трудном положении, согласны эксперты и представители ІТ-отрасли. Среди факторов, влияющих на объемы ІТ-экспорта из Украины:

полномасштабная война;

глобальная рецессия;

открытие заграничных офисов и создание распределенных команд;

сложности в бронировании работников и организации бизнес-командировок для мужчин;

отсрочка реализации экономического бронирования.

Во Львовском ІТ-Кластере полагают, что даже при улучшении динамики объем экспорта уменьшится в диапазоне от 3,2% до 5%. Прогнозируют, что объем экспорта ІТ-услуг в 2024-м составит от $6,3 до $6,5 миллиардов.

Напомним, за первые 6 месяцев 2024 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины количество специалистов сократилось на 2,4 тысячи. В то же время, за это время компании также наняли 5,5 тыс. новых специалистов.

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