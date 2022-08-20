Что происходит на рынке труда: тренды, кто потерял свои места — Finance.ua

Что происходит на рынке труда: тренды, кто потерял свои места
В Украине 290 тыс. безработных, что на 20 тыс. меньше, чем было в июле. Однако спрос значительно больше, чем предлагают работодатели — на одно рабочее место претендуют 12 кандидатов. Это втрое больше, чем в августе прошлого года.
Среди претендентов на работу женщин больше мужчин — 183 и 106 тыс. соответственно. В Государственной службе занятости Украины заявили, что существенный рост безработных с начала войны не наблюдался.
«В течение января-июля 2022 года услуги Государственной службы занятости получали 702 тыс. безработных, что на 22% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. С начала войны не произошло существенного роста количества безработных», — говорится в ответе на запрос журналистов в письме Государственной службы занятости Украины.
По оценкам региональных центров занятости, прогнозируется, что в 2022 году количество безработных составит один миллион человек, что на 16% или на 189 тысяч меньше, чем в 2021 году. В то же время в Государственной службе занятости признают, что вариантов для претендентов стало меньше. Безработным сейчас чаще всего предлагают рабочие профессии.
«На сегодняшний день достаточно большая доля бизнеса, особенно в отношении интеллектуальной сферы, частично приостановила свою деятельность. Есть потребность в работниках рабочих профессий», — прокомментировала заместитель директора Департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник.
По мнению руководителя портала по поиску работы Work. ua Артура Михно, реальное количество безработных в Украине значительно больше.
В четыре раза активнее люди ищут работу, отправляют резюме, чем делали это до войны. Кстати, можно сказать, что это тренд — рабочие специальности вошли в пятерку и по количеству вакансий, и по количеству соискателей, готовых работать.
— сказал руководитель портала поиска работы Work.ua Артур Михно.
Эксперт добавил, что сейчас видит тенденцию увеличения вакансий во всех сферах.
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