Что происходит на рынке недвижимости Закарпатья после рекордного подорожания — Finance.ua

Что происходит на рынке недвижимости Закарпатья после рекордного подорожания Сегодня 17:32 — Недвижимость

Что происходит на рынке недвижимости Закарпатья после рекордного подорожания

С началом полномасштабного вторжения стоимость аренды жилья в Ужгороде моментально подскочила. Причиной подорожания стала волна переселенцев из восточной и центральной Украины, которые искали временное убежище.

По состоянию на начало 2023 года цены пошли на убыль, рассказывает владелица местного риелторского агентства София Шевкун. По ее словам, на рынке аренды Ужгорода много квартир от 8 тысяч гривен.

Как изменялись цены на Закарпатье в течение 2022 года, за сколько можно арендовать жилье сегодня и на что обращать внимание арендаторам — далее.

Рынок Ужгорода не был готов к массовой миграции

Во время первой волны переселения риелторы Ужгорода не были готовы и не смогли моментально среагировать. Соответственно, предложений на рынке было не так много, чтобы удовлетворить весь спрос.

«С начала марта мы поняли, что массовый поток людей едет сюда и в Черновцы. У нас было мало времени, чтобы выяснить с владельцами, с которыми мы сотрудничаем, свободна ли их недвижимость. Поэтому пошла спонтанная работа всех наших риелторов города и области. Цены выросли мгновенно», — рассказывает эксперт.

Цена аренды однокомнатной квартиры к марту 2022 года составляла 5 тысяч гривен. Однако в начале вторжения ценник поднялся на 50%, а в апреле жилье подорожало на 200-300% до 500 долларов (14 625 гривен).

Читайте также Как изменились цены и спрос на квартиры: итоги девелоперов

«В новостройках однокомнатная квартира стоила до 1 500 долларов. Пик был в апреле-мае. Двухкомнатная квартира стала самым популярным жильем. Люди ехали семьями, очень тяжело было найти квартиру для тех, у кого были домашние любимцы. Владельцы квартир перестали сдавать жилье с животными. Также это касалось маленьких детей», — вспоминает Шевкун.

Если одно- и двухкомнатные квартиры разлетались моментально, то трехкомнатные были пропорционально дешевле. Однако и такие варианты быстро перехватывали. Так, в конце апреля в Ужгороде уже практически не было свободной для аренды недвижимости. При этом некоторые квартиры сдавались бесплатно.

Как менялись цены на жилье

С начала войны люди, переехавшие на Закарпатье, снимали жилье. Позже, когда поняли, что война будет длиться не 2-3 недели, началась массовая покупка жилья. В первую очередь, люди, которые выезжали из восточной Украины, брали новостройки.

С этого времени цена на новостройки выросла на 100%. Если в январе однокомнатная квартира стоила 30-35 тысяч долларов, то в апреле цена выросла до 50 тысяч долларов. За это время квадратный метр вырос в цене с 650 долларов до 1000 долларов.

Пока цена немного стабилизировалась, но тенденция подъема цен продолжается.

Какое жилье выбирают

При выборе жилья люди ориентируются на застройщика, качество стройматериалов и нижние этажи. Несмотря на то, что Ужгород — относительно спокойный регион, здесь не спешат арендовать жилье вблизи аэропорта.

Шевкун говорит, что возросло количество тех, кто начал скидывать авансы за аренду, не проверив условия. Это не дает съемщику понять, подходит ли ему эта квартира. Как следствие, за какое-то время возникают проблемы — жилье не подходит из-за частых отключений света и других нюансов.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.