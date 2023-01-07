Как изменились цены и спрос на квартиры: итоги девелоперов — Finance.ua

Как изменились цены и спрос на квартиры: итоги девелоперов Сегодня 13:21 — Личные финансы

Как изменились цены и спрос на квартиры: итоги девелоперов

Спрос на рынке недвижимости, за год упавший на 90-95% на фоне полномасштабной войны, красноречиво показывает положение дел на нем.

Об этом рассказал основатель компании M4U Владимир Даниленко, сообщает Экономическая правда

Несмотря на колоссальное падение спроса, застройщики не стали снижать цены, даже стоимость квадратного метра продолжала расти пропорционально себестоимости строительства или даже быстрее.

Что с ценами и спросом

В Киеве квадратный метр подорожал на 34,4% до 60,4 тыс. грн. по сравнению с январем, в Киевской области — на 32,9% до 31,6 тыс. грн.

В Одессе цены на квадраты выросли на 48,3% на 40,8 тыс. грн.

Во Львове квартиры подорожали на 63,1%, однако здесь был спрос из-за относительной безопасности региона.

Следует также отметить, что, несмотря на практически нулевой спрос, большинство застройщиков возобновили строительные работы на площадках, главным образом, чтобы выполнить обязательства перед инвесторами. По данным M4U, к ноябрю 2022 года в Киеве возобновили работу 185 площадок из 221 активных в начале года, что составляет 83,7%. В Киевской области работы и продажи возобновили 77,5% строительных площадок (204 из 263). В Одессе активны 75% проектов, начатых до войны (135 из 180). Во Львове работают 212 строительных площадок, в январе их было 218.

Читайте также Квартиры или частные дома: какое жилье предпочитают украинцы

Подводя итоги года, девелоперы отмечают: «Выжили — и ладно». Застройщики рассчитывают на отложенный спрос. Сами же клиенты интересуются недвижимостью, однако из-за войны не спешат заключать сделки. В строительных компаниях рассчитывают, что война закончится к лету 2023 года, и они будут вовлечены в восстановление разрушенных городов, кварталов и объектов инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, по данным Фонда госимущества, в Украине за время полномасштабной войны было совершено 52,6 тысяч сделок по продаже недвижимости. Этот показатель в 4,6 раз меньше показателя в аналогичный период прошлого года.

В свою очередь, в Нацбанке в отчете о финансовой стабильности за второе полугодие 2022 г. отметили, что спрос на жилье в Украине остается слабым и неустойчивым и зависит от количества обстрелов со стороны российских оккупантов. Кроме того, из-за низких темпов нового строительства, а также большого количества разрушенных домов, ожидается существенное снижение предложений на рынке жилья в ближайшее время, а по завершении войны — дефицит его на рынке.

Нерухомі По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.