Что происходило с финансовым рынком в мае (инфографика) — Finance.ua

Что происходило с финансовым рынком в мае (инфографика)
Количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1316 (по состоянию на 30 апреля) до 1286 (по состоянию на 31 мая). Количество банков в мае не изменилось и составило 65.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
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Небанковский рынок покинули 29 участников. Кроме того, согласно требованиям ЗУ «О платежных услугах» две финансовые компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений и в статусе платежных учреждений включены в Реестр платежной инфраструктуры;
Количество банков осталось без изменений — 65.
В целом по состоянию на 31 мая 2023 года в составе небанковского рынка произошли следующие изменения:
- 104 страховщика non-life (было 109) и 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;
- 166 ломбардов (было 170);
- 153 кредитных союза (было 157);
- 85 лизинговых компаний (было 86);
- 643 финансовые компании (было 657);
- 56 страховых брокеров (было 57);
- 66 коллекторских компаний (было 67).
Кроме того, на рынке признано:
- 25 банковских групп (без изменений);
- 22 небанковские финансовые группы (без изменений).
На платежном рынке действуют 32 национальные платежные системы, учитывая государственные (было 33), и 16 международных платежных систем (без изменений).
Также на рынке действуют предоставлятели финансовых платежных услуг, в том числе: 15 платежных учреждений (было 13) и 8 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (без изменений).
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Без изменений остаются количество банков — эмитентов электронных денег (3) и один оператор почтовой связи.
В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 37 коммерческих агентов (без изменений) и 35 технологических операторов платежных услуг (без изменений).
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