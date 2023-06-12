Что происходило с финансовым рынком в мае (инфографика) — Finance.ua

Что происходило с финансовым рынком в мае (инфографика) Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Что происходило с финансовым рынком в мае (инфографика)

Количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1316 (по состоянию на 30 апреля) до 1286 (по состоянию на 31 мая). Количество банков в мае не изменилось и составило 65.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Небанковский рынок покинули 29 участников. Кроме того, согласно требованиям ЗУ «О платежных услугах» две финансовые компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений и в статусе платежных учреждений включены в Реестр платежной инфраструктуры;

Количество банков осталось без изменений — 65.

В целом по состоянию на 31 мая 2023 года в составе небанковского рынка произошли следующие изменения:

104 страховщика non-life (было 109) и 12 life-страховщиков (без изменений), один страховщик со специальным статусом;

166 ломбардов (было 170);

153 кредитных союза (было 157);

85 лизинговых компаний (было 86);

643 финансовые компании (было 657);

56 страховых брокеров (было 57);

66 коллекторских компаний (было 67).

Кроме того, на рынке признано:

25 банковских групп (без изменений);

22 небанковские финансовые группы (без изменений).

Инфографика: НБУ

На платежном рынке действуют 32 национальные платежные системы, учитывая государственные (было 33), и 16 международных платежных систем (без изменений).

Также на рынке действуют предоставлятели финансовых платежных услуг, в том числе: 15 платежных учреждений (было 13) и 8 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (без изменений).

Без изменений остаются количество банков — эмитентов электронных денег (3) и один оператор почтовой связи.

В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 37 коммерческих агентов (без изменений) и 35 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

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