Прибыль в банковском секторе упала на 2,6 млрд грн в апреле: названы самые прибыльные и самые убыточные банки — Finance.ua

Прибыль в банковском секторе упала на 2,6 млрд грн в апреле: названы самые прибыльные и самые убыточные банки Сегодня 14:02 — Фондовый рынок

Прибыль в банковском секторе упала на 2,6 млрд грн в апреле: названы самые прибыльные и самые убыточные банки

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