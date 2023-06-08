Прибыль в банковском секторе упала на 2,6 млрд грн в апреле: названы самые прибыльные и самые убыточные банки — Finance.ua

Прибыль в банковском секторе упала на 2,6 млрд грн в апреле: названы самые прибыльные и самые убыточные банкиСегодня 14:02 — Фондовый рынок78Прибыль в банковском секторе упала на 2,6 млрд грн в апреле: названы самые прибыльные и самые убыточные банкиПо материалам: Інтерфакс-УкраїнаМесто для вашей рекламыЕсли Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Поделиться новостьюПодпишитесь на насFinance.ua/Все новости/Фондовый рынок/Прибыль в банковском секторе упала на 2,6 млрд грн в апреле: названы самые прибыльные и самые убыточные банки