Что означают изменения в трудовом законодательстве для украинцев — эксперт по трудовому праву Сегодня 20:04 — Личные финансы

Что означают изменения в трудовом законодательстве для украинцев — эксперт по трудовому праву

Президент подписал Закон (проект № 7251) «О внесении изменений в некоторые законы Украины об оптимизации трудовых отношений».

Что означают эти изменения для украинцев, разъяснила Светлана Кожушко, кандидат юридических наук, эксперт по трудовому праву, в эфире Украинского радио.

Может ли работодатель брать работника на место мобилизованного для временного исполнения обязанностей

«Да, может. В этом случае заключается срочный трудовой договор на весь этот период. Если предприятие работает, то это возможно», — пояснила эксперт.

Об электронном документообороте и цифровой коммуникации

«Диджитализация продолжается уже третий год. Предприятие может ввести и указать либо в трудовом соглашении, либо в коллективном договоре, что коммуникация между работодателем и работником происходит любым доступным способом. Новым законом предусмотрена упрощенная процедура увольнения работника, если он в течение 4 месяцев о себе не сообщил. Считаю, что этот срок достаточен для того, чтобы любым способом он или его родственники уведомили работодателя о том, что работник жив и хочет работать, это весьма положительная норма, чтобы работник и работодатель могли друг друга уведомлять о своих действиях. Понятно, что работнику важно сохранить свое рабочее место, а работодателю — сохранить свой трудовой потенциал», — говорит Кожушко.

О невозможности обеспечить работой из-за уничтожения мощностей

Если предприятие находится в зоне военных действий, такая ситуация возможна. Здесь важно точечно и индивидуально подходить к каждому моменту. Если работают филиалы в других областях и разрешает штат, то работодатель может предложить аналогичную работу прежде чем уволить работника.

Об оплате отпусков

Эти вопросы регулируются не только национальным законодательством, но учитывают и международные стандарты. Есть конвенция 132 Международной организации труда, поддерживающая работника. Специалисты этого главного юридического управления утверждают, что вопрос гибких подходов к порядку выплаты отпускных нивелируется именно трудовым законодательством и даже статьей 22 Конституции Украины, которая отмечает, что при принятии новых законов сокращение трудовых прав не разрешено.

«В принятых новеллах указано, что выплаты производятся на усмотрение работодателя и регулируются локальными нормативно-правовыми актами, например, это коллективный договор, с которым каждый работник должен быть ознакомлен. Сейчас в связи с диджитализацией все эти договоры должны быть размещены на ресурсах. Как известно, незнание законодательства не избавляет от ответственности. В некоторых случаях непорядочные работодатели платят отпуск уже после его окончания», — добавляет она.

Одна из новелл принятого закона касается сообщений об изменении условий оплаты труда: в условиях военного положения изменение оплаты может происходить сразу после соответствующего уведомления.

О продолжительности рабочего времени

На предприятиях обычно установлена 40 часов в неделю, то есть 5-6-дневная рабочая неделя. Сейчас эта норма в некоторых случаях поднимается до 60 часов, но это не относится ко всем без исключения наемным работникам. Речь идет о чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, ракетных налетах, бомбардировках, то есть это касается работников объектов критической инфраструктуры.

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Українське радіо По материалам:

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