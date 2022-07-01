Что означает отнесение банка к категории неплатежеспособных и вывод его с рынка — Finance.ua

Что означает отнесение банка к категории неплатежеспособных и вывод его с рынка Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Что означает отнесение банка к категории неплатежеспособных и вывод его с рынка

Решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных и выводе его с рынка принимает Национальный банк Украины. Об этом рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Почему банк признают неплатежеспособным

Банк может быть отнесен к категории неплатежеспособных по причине невозможности выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами или нарушения им экономических нормативов, установленных НБУ.

После отнесения банка к категории неплатежеспособных Фонд гарантирования вкладов, государственное учреждение, основными функциями которого является возмещение средств вкладчиков и вывод неплатежеспособных банков с рынка, вводит в банк временную администрацию.

Фонд получает полное и исключительное право управлять неплатежеспособным банком.

Во время временной администрации, которая вводится на срок до одного месяца, Фонд осуществляет поиск инвестора, который бы приобрел неплатежеспособный банк, или его активы и обязательства. Если найти заинтересованного инвестора не удалось, НБУ по предложению Фонда принимает решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного банка.

НБУ имеет право по собственной инициативе принять решение о ликвидации банка без введения в нем временной администрации, в частности, в случае систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии и последующей его ликвидацией;

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору. Более подробно по ссылке: https://cutt.ly/hKKDD6Q

Во время действия военного положения Фонд возмещает каждому вкладчику банка средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частей. 4 ст. 26 Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

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