Как получить возмещение вкладчикам банков-банкротов — НБУ Сегодня 10:04 — Кредит&Депозит

Возмещением средств вкладчикам ликвидируемых банков занимается Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Выплаты гарантированных сумм вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда.

Чтобы получить гарантированную сумму вкладчикам, необходимо обратиться в один из банков-агентов Фонда. На сегодняшний день таких банков 11: Кредобанк, Правэкс банк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Идея Банк, Банк Пивденный, Приватбанк , Универсал банк, Ощадбанк, Банк инвестиций и сбережений.

Возмещение можно получить:

Офлайн, обратившись в отделение банка-агента. Для получения средств в отделении любого из указанных банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в отделение с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Физические лица — резиденты должны предъявить дополнительные документы.

Какие документы необходимо предъявить, чтобы получить возмещение родителям (усыновителям) или опекунам малолетнего лица, опекунам (попечителям) лица, получить возмещение на основании доверенности, на основании свидетельства о праве на наследство, читайте по ссылке: чтобы получить возмещение родителям (усыновителям) или опекунам малолетнего лица, опекунам (попечителям) лица, получить возмещение на основании доверенности, на основании свидетельства о праве на наследство, читайте по ссылке: http://surl.li/cgnpd

Дистанционно, обратившись онлайн в следующие банки-агенты:

За чей счет выплачивается возмещение вкладчикам обанкротившихся банков?

Фонд гарантирования вкладов выплачивает возмещение за счет собственных средств. Основные накопления Фонда формируются за счет вкладов банков-участников Фонда. В настоящее время участниками Фонда являются все банки Украины. Фонд накапливает на своем счете эти взносы и в случае признания какого-либо банка неплатежеспособным направляет необходимую сумму для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого учреждения.

Какая гарантированная сумма по вкладам?

На время военного положения и трех месяцев после его окончания вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с процентами, если это был депозит), с 13.04.2022 вступил в силу соответствующий Закон. Если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-либо из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 000 гривен.

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