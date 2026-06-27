Что нужно знать предпринимателям об онлайн-платежах Сегодня 12:12 — Личные финансы

Цифровая грамотность предпринимателя: что следует знать об онлайн-платежах, Фото: magnific

Для современного предпринимателя цифровые расчеты — незаменимый инструмент для работы с клиентами и партнерами. Онлайн-платежи обеспечивают скорость и удобство финансовых операций, однако повышают требования к кибербезопасности и финансовой дисциплине.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

На что следует обратить внимание предпринимателю во время работы с онлайн-платежами

Используйте официальные платежные услуги. Эксперты рекомендуют пользоваться только официальными банковскими сервисами и лицензированными платежными системами. Это позволяет снизить риски мошенничества и обеспечить надлежащую защиту средств.

Подключите двухфакторную аутентификацию. Даже если посторонние узнают пароль, без дополнительного подтверждения они не смогут получить доступ к счету или бизнес-кабинету.

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Регулярно следите за историей операций. Постоянный контроль движения средств помогает оперативно выявлять подозрительные транзакции или возможные ошибки в расчетах.

Не передавайте конфиденциальную информацию. Только владелец счета должен знать пароли, коды подтверждения и реквизиты доступа к банковским сервисам. Помните, работники банка никогда не спрашивают такую ​​информацию.

Используйте отдельный счет для бизнеса. Это упрощает учет, подготовку отчетности и контроль доходов.

Преимущества онлайн-платежей для бизнеса:

быстрое зачисление средств;

удобство для клиентов;

автоматизация учета операций;

возможность работать онлайн 24/7;

упрощение финансового планирования.

Finance.ua уже писал, что одной из распространенных ошибок предпринимателей является использование одного счета для всех финансовых операций. Оплата личных расходов по бизнес-карте или покрытие расходов компании собственными средствами со временем усложняет финансовый контроль и может привести к ошибкам в учете.

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