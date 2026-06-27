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Что нужно знать предпринимателям об онлайн-платежах

Личные финансы
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Цифровая грамотность предпринимателя: что следует знать об онлайн-платежах
Цифровая грамотность предпринимателя: что следует знать об онлайн-платежах, Фото: magnific
Для современного предпринимателя цифровые расчеты — незаменимый инструмент для работы с клиентами и партнерами. Онлайн-платежи обеспечивают скорость и удобство финансовых операций, однако повышают требования к кибербезопасности и финансовой дисциплине.
Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

На что следует обратить внимание предпринимателю во время работы с онлайн-платежами

Используйте официальные платежные услуги. Эксперты рекомендуют пользоваться только официальными банковскими сервисами и лицензированными платежными системами. Это позволяет снизить риски мошенничества и обеспечить надлежащую защиту средств.
Подключите двухфакторную аутентификацию. Даже если посторонние узнают пароль, без дополнительного подтверждения они не смогут получить доступ к счету или бизнес-кабинету.
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Регулярно следите за историей операций. Постоянный контроль движения средств помогает оперативно выявлять подозрительные транзакции или возможные ошибки в расчетах.
Не передавайте конфиденциальную информацию. Только владелец счета должен знать пароли, коды подтверждения и реквизиты доступа к банковским сервисам. Помните, работники банка никогда не спрашивают такую ​​информацию.
Используйте отдельный счет для бизнеса. Это упрощает учет, подготовку отчетности и контроль доходов.
Преимущества онлайн-платежей для бизнеса:
  • быстрое зачисление средств;
  • удобство для клиентов;
  • автоматизация учета операций;
  • возможность работать онлайн 24/7;
  • упрощение финансового планирования.
Finance.ua уже писал, что одной из распространенных ошибок предпринимателей является использование одного счета для всех финансовых операций. Оплата личных расходов по бизнес-карте или покрытие расходов компании собственными средствами со временем усложняет финансовый контроль и может привести к ошибкам в учете.
Детальнее рассказали здесь: Почему предпринимателям важно разделять личные и бизнес-финансы
По материалам:
Finance.ua
ФЛПДеньги
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