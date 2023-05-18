Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям — Finance.ua

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Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям

Личные финансы
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Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям
Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям
Получить паспорт гражданина Украины на выезд за границу имеет право каждый украинец. Этот документ может быть оформлен с рождения.
Об этом пишет uamedia.eu.
При этом загранпаспорт оформляется на следующий срок:
  • от рождения — на 4 года;
  • в возрасте от 16 лет — на 10 лет.
Детский загранпаспорт до 16 лет оформляется при подаче заявления-согласия одного из родителей или законного представителя. При достижении 16 лет менять паспорт на новый документ не требуется.
С 16 лет для оформления загранпаспорта можно обращаться лично без родителей, сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.
Для оформления загранпаспорта нужно иметь с собой следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины;
  • индивидуальный налоговый номер физического лица — налогоплательщика (идентификационный номер);
  • заявление-анкета (формируется на месте);
  • ранее выданные загранпаспорта или проездные документы ребенка;
  • в случае похищения предыдущего загранпаспорта на территории Украины — выписка из Единого реестра досудебных расследований.
Граждане Украины могут иметь два загранпаспорта.

Справка Finance.ua:

  • С 15 мая родители могут оформить загранпаспорта детям до 14 лет одновременно с оформлением документов себе. С 12 лет присутствие детей в сервисном центре обязательно, чтобы произвести забор биометрических данных;
  • для украинцев расширили возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

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По материалам:
uamedia
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