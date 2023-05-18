Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям — Finance.ua

Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям
Получить паспорт гражданина Украины на выезд за границу имеет право каждый украинец. Этот документ может быть оформлен с рождения.
Об этом пишет uamedia.eu.
При этом загранпаспорт оформляется на следующий срок:
- от рождения — на 4 года;
- в возрасте от 16 лет — на 10 лет.
Детский загранпаспорт до 16 лет оформляется при подаче заявления-согласия одного из родителей или законного представителя. При достижении 16 лет менять паспорт на новый документ не требуется.
С 16 лет для оформления загранпаспорта можно обращаться лично без родителей, сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.
Для оформления загранпаспорта нужно иметь с собой следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- индивидуальный налоговый номер физического лица — налогоплательщика (идентификационный номер);
- заявление-анкета (формируется на месте);
- ранее выданные загранпаспорта или проездные документы ребенка;
- в случае похищения предыдущего загранпаспорта на территории Украины — выписка из Единого реестра досудебных расследований.
Граждане Украины могут иметь два загранпаспорта.
Справка Finance.ua:
- С 15 мая родители могут оформить загранпаспорта детям до 14 лет одновременно с оформлением документов себе. С 12 лет присутствие детей в сервисном центре обязательно, чтобы произвести забор биометрических данных;
- для украинцев расширили возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.
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