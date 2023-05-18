Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям — Finance.ua

Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям Сегодня 11:02 — Личные финансы

Что нужно знать об оформлении загранпаспорта детям

Получить паспорт гражданина Украины на выезд за границу имеет право каждый украинец. Этот документ может быть оформлен с рождения.

Об этом пишет uamedia.eu.

При этом загранпаспорт оформляется на следующий срок:

от рождения — на 4 года;

в возрасте от 16 лет — на 10 лет.

Детский загранпаспорт до 16 лет оформляется при подаче заявления-согласия одного из родителей или законного представителя. При достижении 16 лет менять паспорт на новый документ не требуется.

С 16 лет для оформления загранпаспорта можно обращаться лично без родителей, сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины.

Для оформления загранпаспорта нужно иметь с собой следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер физического лица — налогоплательщика (идентификационный номер);

заявление-анкета (формируется на месте);

ранее выданные загранпаспорта или проездные документы ребенка;

в случае похищения предыдущего загранпаспорта на территории Украины — выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Граждане Украины могут иметь два загранпаспорта.

Справка Finance.ua:

С 15 мая родители могут оформить загранпаспорта детям до 14 лет одновременно с оформлением документов себе. С 12 лет присутствие детей в сервисном центре обязательно, чтобы произвести забор биометрических данных;

для украинцев расширили возможность одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

uamedia По материалам:

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