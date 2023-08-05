Что нужно знать о покупке подержанного авто в Польше — Finance.ua

Что нужно знать о покупке подержанного авто в Польше
Украинцы в Польше активно покупают подержанные автомобили. Но не все знают о документировании покупки и вариантах уплаты налога.
Как правильно оформить сделку и что нужно знать о налогах, рассказывает yavp.pl.
Что нужно учесть в договоре купли-продажи подержанного авто
Купить подержанный автомобиль в Польше можно на основании:
- договора купли-продажи;
- фактуры VAT;
- фактуры VAT-маржа.
При покупке б/у автомобиля у другого физического лица обычно оформляют договор купли-продажи. Такой документ можно создать онлайн с помощью специальных ресурсов или составить самостоятельно. Он должен содержать четкую информацию:
- дату и место заключения документа;
- определение сторон сделки: данные продавца и покупателя (имя, фамилия, PESEL, адрес проживания, адрес прописки, вид и номер документа, удостоверяющего личность); для юридического лица — название, NIP, REGON, адрес офиса. Следует вписать данные всех владельцев транспортного средства, если их несколько;
- определение предмета продаж — указать регистрационные номера автомобиля, номер VIN, марку, модель.
- заявление продавца, что он является владельцем транспортного средства и имеет право распоряжаться им;
- цену продажи транспортного средства;
- способ оплаты (наличный/безналичный перевод/бартер);
- информацию, кто будет платить налог PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Обычно этот долг лежит на покупателе, но стороны могут договориться иначе.
- Список приложений: техпаспорт, регистрационное свидетельство, полис страхования OC, сервисная книжка.
Покупка подержанного авто на основании фактуры VAT
При покупке автомобиля у юридического лица сделка будет вероятно сопровождаться фактурой VAT, предусматривающей добавление к первоначальной цене еще 23%. Эта сумма ляжет на плечи покупателя.
Покупка автомобиля в комиссионном сервисе может быть задокументирована фактурой VAT-маржа. Это наименее популярная форма сделки, но покупатель платит налог только с наценки.
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К примеру, автосалон купил подержанный автомобиль за 10 тысяч злотых, а продает за 13 тысяч злотых. Благодаря фактуре VAT-маржа, комиссионный автосалон уплатит налог VAT только от суммы 3 тыс. злотых. Если бы машина продавалась по обычной фактуре VAT, то налог пришлось бы платить от полной цены.
Какие обязанности у покупателя подержанного автомобиля в Польше
Новый владелец должен в течение 14 дней уплатить налог РСС (podatek od czynności cywilnoprawnych) — 2% от стоимости покупки. Штраф за несвоевременность уплаты такого налога — от 360 злотых до 20-кратного размера минимальной зарплаты (72 тыс. злотых).
Налог РСС не нужно платить в следующих случаях:
- если б/у авто покупается у юридического лица, в том числе в комиссионном автосалоне. Но если владельцем авто является физическое лицо, то налог РСС придется платить.
- если автомобиль стоил менее 1000 злотых. Но попытка искусственного занижения цены может быть расценена как мошенничество. За это можно получить большой штраф и проблемы с законом.
- если привезти в Польшу подержанный автомобиль, зарегистрированный за границей. В таком случае уплачивается акциз за импорт: 3,1% для транспортных средств с двигателями объемом до 2 л и 18,6% для транспортных средств с двигателями с большим объемом.
- от налога РСС освобождаются люди с инвалидностью.
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