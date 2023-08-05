Что нужно знать о покупке подержанного авто в Польше — Finance.ua

Что нужно знать о покупке подержанного авто в Польше Сегодня 12:03 — Личные финансы

Что нужно знать о покупке подержанного авто в Польше

Украинцы в Польше активно покупают подержанные автомобили. Но не все знают о документировании покупки и вариантах уплаты налога.

Как правильно оформить сделку и что нужно знать о налогах, рассказывает yavp.pl.

Что нужно учесть в договоре купли-продажи подержанного авто

Купить подержанный автомобиль в Польше можно на основании:

договора купли-продажи;

фактуры VAT;

фактуры VAT-маржа.

При покупке б/у автомобиля у другого физического лица обычно оформляют договор купли-продажи. Такой документ можно создать онлайн с помощью специальных ресурсов или составить самостоятельно. Он должен содержать четкую информацию:

дату и место заключения документа;

определение сторон сделки: данные продавца и покупателя (имя, фамилия, PESEL, адрес проживания, адрес прописки, вид и номер документа, удостоверяющего личность); для юридического лица — название, NIP, REGON, адрес офиса. Следует вписать данные всех владельцев транспортного средства, если их несколько;

определение предмета продаж — указать регистрационные номера автомобиля, номер VIN, марку, модель.

заявление продавца, что он является владельцем транспортного средства и имеет право распоряжаться им;

цену продажи транспортного средства;

способ оплаты (наличный/безналичный перевод/бартер);

информацию, кто будет платить налог PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Обычно этот долг лежит на покупателе, но стороны могут договориться иначе.

Список приложений: техпаспорт, регистрационное свидетельство, полис страхования OC, сервисная книжка.

Покупка подержанного авто на основании фактуры VAT

При покупке автомобиля у юридического лица сделка будет вероятно сопровождаться фактурой VAT, предусматривающей добавление к первоначальной цене еще 23%. Эта сумма ляжет на плечи покупателя.

Покупка автомобиля в комиссионном сервисе может быть задокументирована фактурой VAT-маржа. Это наименее популярная форма сделки, но покупатель платит налог только с наценки.

Читайте также В июле из-за границы привезли максимальное количество подержанных авто за последние 11 месяцев

К примеру, автосалон купил подержанный автомобиль за 10 тысяч злотых, а продает за 13 тысяч злотых. Благодаря фактуре VAT-маржа, комиссионный автосалон уплатит налог VAT только от суммы 3 тыс. злотых. Если бы машина продавалась по обычной фактуре VAT, то налог пришлось бы платить от полной цены.

Какие обязанности у покупателя подержанного автомобиля в Польше

Новый владелец должен в течение 14 дней уплатить налог РСС (podatek od czynności cywilnoprawnych) — 2% от стоимости покупки. Штраф за несвоевременность уплаты такого налога — от 360 злотых до 20-кратного размера минимальной зарплаты (72 тыс. злотых).

Налог РСС не нужно платить в следующих случаях:

если б/у авто покупается у юридического лица, в том числе в комиссионном автосалоне. Но если владельцем авто является физическое лицо, то налог РСС придется платить.

если автомобиль стоил менее 1000 злотых. Но попытка искусственного занижения цены может быть расценена как мошенничество. За это можно получить большой штраф и проблемы с законом.

если привезти в Польшу подержанный автомобиль, зарегистрированный за границей. В таком случае уплачивается акциз за импорт: 3,1% для транспортных средств с двигателями объемом до 2 л и 18,6% для транспортных средств с двигателями с большим объемом.

от налога РСС освобождаются люди с инвалидностью.

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за рубежом. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Я в Польщі По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.