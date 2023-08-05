В июле из-за границы привезли максимальное количество подержанных авто за последние 11 месяцев — Finance.ua

В июле из-за границы привезли максимальное количество подержанных авто за последние 11 месяцев
В июле украинцы приобрели 101,3 тыс. подержанных автомобилей. Это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, и на 1,1% больше, чем в июне-2023.
Об этом свидетельствуют данные экспертов Института исследований авторынка.
Большинство авто с пробегом приобрели на внутреннем рынке: 81,8% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто (82,8 тыс.).
Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 18,2% (18,5 тыс.), что оказалось максимальным показателем с декабря-2022. Количественно же результат оказался самым большим с августа-2022 (тогда зарегистрировали 19,4 тыс. импортных легковушек с пробегом).
Внутренние перепродажи
На внутреннем рынке в июле украинцы заключили 82,8 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Это на 23,1% больше июля 2022 года, когда значительное количество авто с пробегом привозили из-за границы вследствие так называемой «нулевой» растаможки. Если же сравнивать с предыдущим месяцем, июнем-2023, продажи оказались на 1,7% меньше.
Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 13,2 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 8,3 тысячи регистраций, они составляют 21,3% от общего количества проданных внутри страны подержанных машин в течение июля.
В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам подержанных авто традиционно вошли также Днепропетровская (2 место, 9,3 тыс.), Львовская (4 место, 7,9 тыс.) и Одесская (5 место, 7,1 тыс.) области.
Наименьшее количество сделок было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Херсонской (354 сделки), Луганской (691 сделка) и Донецкой (1 179 сделки) областях. Также к областям с наименьшим количеством продаж подержанных авто относятся Николаевская (2 тыс. сделок) и Черниговская (2 тыс. сделок) области.
Импорт б/у легковушек
Из-за границы в июле 2023 года привезли 18,5 тыс. подержанных авто. Такой показатель на 61% меньше, чем в июле-2022, и на 1,9% больше, чем в июне-2023.
Как и в прошлом месяце, наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2,4 тыс. шт.), в Киеве (1,8 тыс. шт.) и Киевской (1,43 тыс. шт.) области.
Также среди самых активных регионов — Винницкая (1,2 тыс.) и Ровенская (1,1 тыс.) области.
Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Херсонской (36 шт.), Донецкой (88 шт.), Луганской (166 шт.), Николаевской (188 шт.) и Запорожской (268 шт.) областях.
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