Что нужно знать до заключения договора с банком об открытии депозита — Finance.ua

Что нужно знать до заключения договора с банком об открытии депозита Сегодня 12:01 — Кредит&Депозит

Что нужно знать до заключения договора с банком об открытии депозита

При заключении договора об открытии депозита с банком вкладчику не следует торопиться. Следует тщательно изучить условия, которые предлагаются, чтобы сделать правильный выбор.

Об этом пишет Финкульт.

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Договор об открытии депозита — важный документ, содержащий условия размещения денег на депозитном счете, условия начисления и выплаты процентов, досрочное снятие денег и другую важную для вкладчика информацию.

На что обращать внимание до подписания договора с банком

1. Условия пролонгации депозита. В договоре обязательно должно быть указано, перечислят ли на ваш текущий счет деньги по истечении его срока действия или банк автоматически продлит действие договора на такой же срок.

Это важно, ведь условия пролонгации вклада могут меняться и банк может пролонгировать депозит под более низкую процентную ставку.

2. Выясните, сможете ли забрать средства раньше срока, указанного в договоре. Банк может не вернуть средства досрочно, или может вернуть только «тело» (основной вклад) депозита и значительно уменьшенную сумму процентов.

3. Ознакомьтесь со Справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц. Перед тем как подписывать договор с банком, узнайте о системе гарантирования вкладов физических лиц.

Важным документом для каждого вкладчика является Справка о системе гарантирования вкладов физических лиц с обязательной информацией для ознакомления о предельном размере возмещения, сроках начала выплат, ограничении гарантий.

4. Не забывайте о налогообложении доходов — процентов по депозитам. Сумма дохода, начисленная банком, облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%. Дополнительно уплачивается еще 1,5% военного сбора.

Только после того, как вы узнаете все нюансы размещения средств в банке, можно подписывать депозитный договор.

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