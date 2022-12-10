Что не так с электросетью Украины: энергетик назвал три существенных недостатка — Finance.ua

Что не так с электросетью Украины: энергетик назвал три существенных недостатка Сегодня 12:46 — Энергетика

Что не так с электросетью Украины: энергетик назвал три существенных недостатка

Энергосеть Украины хорошо разветвленная, а ее линии и подстанции могут дублировать друг друга. Более того, из-за того, что советская промышленность была достаточно энергоемкой, Украина имеет даже избыток генерирующих мощностей. Кроме этого, сеть была усилена за годы независимости — запущен ряд блоков на АЭС. Поэтому, если все исправно, в стране не только нет дефицита электроэнергии, но и есть возможность ее экспорта. Однако у энергосети Украины есть и существенные недостатки.

В первую очередь, по словам ведущего инженера энергоснабжающей компании Игоря Лубкивского, это проблемы с регулированием мощности. В связи с тем, что потребление нестабильно из-за постоянного включения-выключения как промышленных, так и бытовых приборов, происходят скачки напряжения в сети.

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«Пики потребления в Украине гасят дополнительным включением в работу или выводом из нее генерирующих мощностей. ... С этой целью используют ТЭС, ГЭС или специально построенные для таких целей гидроаккумулирующие станции (ГАЭС)», — объясняет Лубкивский.

Вторым недостатком, по его словам, являются слишком большие генерирующие мощности. Из-за чего они становятся легкой добычей для российских ракет. Поэтому, объясняет эксперт, в Украине и есть энергодефицитные области, которые «требуют „вливания“ электроэнергии через свои границы».

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Третий недостаток — это незакольцевание надлежащим образом высоковольтных сетей. И хотя эту проблему в годы независимости уже начали решать — построив, в частности, несколько линий на 330 кВ и 750 кВ, полностью устранить ее до войны не успели.

Сейчас есть сеть, которая имеет запас генерирующих мощностей и достаточно хорошо могла бы работать даже после временной потери Запорожской АЭС. ... Эта сеть хорошо закольцована для мирного времени, но, как оказалось, недостаточно хорошо для военного времени. Особенно когда россияне хорошо знают, куда бить", — резюмировал эксперт.

Обозреватель По материалам:

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