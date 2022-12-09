НБУ считает базовым сценарием дефицит электроэнергии до 25%, но изучает и два худших — Finance.ua

НБУ считает базовым сценарием дефицит электроэнергии до 25%, но изучает и два худших Сегодня 10:09 — Энергетика

НБУ считает базовым сценарием дефицит электроэнергии до 25%, но изучает и два худших

НБУ рассматривает несколько сценариев в контексте усиления энерготеррора рф — во всех трех вариантах есть общие последствия: снижение и ухудшение показателя экономической активности, более высокая инфляция, чем предполагалось в октябре.

Об этом на пресс-брифинге заявил глава НБУ Андрей Пышный, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Нацбанк допускает ухудшение макропрогноза из-за новых обстрелов россией энергоинфраструктуры.

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«По сравнению с октябрем риск периодических массовых обстрелов энергетической инфраструктуры усилился. Сейчас рассматривается несколько сценариев», — рассказал глава НБУ.

По словам Пышного, в первый сценарий заложено продолжение энергетического террора, но очень успешная защита воздушного пространства Украины и объектов критической инфраструктуры.

В то же время, сценарий дефицита электроэнергии не должен превышать 25% — этот сценарий является базовым.

При этом второй сценарий предусматривает медленное восстановление и более глубокое повреждение инфраструктуры — в такой ситуации дефицит растет. А третий сценарий, по его словам, — масштабные перебои в энергосистеме.

Finance.ua тщательно проанализировал несколько различных вариантов и сформулировал ряд практических советов для банковских клиентов.

Економічна Правда По материалам:

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