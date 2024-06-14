Что может влиять на экономию топлива — Finance.ua

Что может влиять на экономию топлива Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Что может влиять на экономию топлива

Водители всегда ищут способы снизить расходы на горючее, особенно в условиях постоянного роста цен на него. Хотя это может показаться сложной задачей, существует немало вариантов, как сэкономить на таких расходах.

Одним из главных факторов экономии горючего является стиль вождения. Вот несколько рекомендаций, которые уберегут кошелек от лишних расходов на топливо:

правильное давление в шинах: Недостаточное давление в шинах может увеличить сопротивление, что ведет к большему потреблению топлива. Проверяйте давление регулярно и держите его на рекомендуемом уровне. Если давление во всех четырех шинах снизится всего на 0,1 атм, то расход увеличится на 2−3%;

Недостаточное давление в шинах может увеличить сопротивление, что ведет к большему потреблению топлива. Проверяйте давление регулярно и держите его на рекомендуемом уровне. Если давление во всех четырех шинах снизится всего на 0,1 атм, то расход увеличится на 2−3%; при правильном давлении наблюдается меньшее сопротивление качению. Подсчитано, что снижение сопротивления качению на 10% позволяет экономить топливо на 2% больше;

поддержка автомобиля: регулярное техническое обслуживание автомобиля, включая замену фильтров воздуха и масла, помогает сохранять двигатель в хорошем состоянии и уменьшает потребление топлива;

регулярное техническое обслуживание автомобиля, включая замену фильтров воздуха и масла, помогает сохранять двигатель в хорошем состоянии и уменьшает потребление топлива; прогревать авто хотя бы 2−3 мин;

не ехать на высоких оборотах, пока двигатель не покажет прогрев до 50 градусов (в разных авто по-разному);

не пытаться устанавливать «рекорды» старта на светофорах в городе — в городском трафике это исключительно лишние расходы горючего и фактически не дает экономии времени;

ограничение времени холостого хода: Избегайте холостого хода, так как это потребляет топливо без придания полезной производительности. Час работы двигателя на холостом ходу может «съесть» 1−1,5 литра горючего;

Избегайте холостого хода, так как это потребляет топливо без придания полезной производительности. Час работы двигателя на холостом ходу может «съесть» 1−1,5 литра горючего; следите за оборотами. Обороты не должны превышать 2 тыс. об/мин. Вовремя переключайте передачи;

Обороты не должны превышать 2 тыс. об/мин. Вовремя переключайте передачи; разгрузите авто. Уберите лишнее из багажника, снимите багажник с крыши — это поможет снизить расход на 10−15%;

Уберите лишнее из багажника, снимите багажник с крыши — это поможет снизить расход на 10−15%; контроль температуры: лучше летом не перегревать авто, паркуясь в тени, избегая прямых солнечных лучей. Зимой следует использовать специальные теплоизоляционные материалы.

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Справка Finance.ua:

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