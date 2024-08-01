Что изменится в Украине с 1 августа — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 августа Сегодня 09:00 — Личные финансы

Что изменится в Украине с 1 августа

С 1 августа 2024 года для украинцев вводят ряд изменений. Например, дополнительные выплаты ко Дню Независимости, надбавка к пенсии, изъятие некоторых банкнот и т. д. В то же время тарифы на коммуналку в августе не изменятся. Что ждет украинские кошельки — рассказываем дальше.

Банкноты номиналом 500 гривен будут изыматься из обращения

Национальный банк начинает изымать из обращения банкноты номиналом 500 гривен образцов 2003—2007 годов (т.е. старого образца) с целью постепенной их замены на банкноты современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

Как отмечают в НБУ, граждане без ограничений смогут продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, их не нужно специально обменивать.

Водительские удостоверения нового образца

Центры Министерства внутренних дел начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства регистрации транспортных средств.

Согласно изменениям, документы будут иметь дополнительные элементы защиты:

защитное покрытие бланков будет иметь специальную маркировку;

дополнительно на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу.

Старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации остаются в силе до конца срока их действия.

Выплаты ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости Украины ветеранам войны и некоторым другим категориям граждан предусмотрена разовая денежная выплата в размере от 450 до 3100 грн.

Кто сколько получит:

участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, те, кто был принудительно вывезен на работы, дети партизан, подпольщики, другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 450 гривен;

члены семей погибших ветеранов войны и некоторые другие категории — 650 гривен;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — 1 000 гривен;

лица с инвалидностью в результате войны III группы из-за войны или содержания в концлагерях — 2 700 гривен;

лица с инвалидностью вследствие войны II группы или содержания в концлагерях — 2 900 гривен;

те, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лицам с I группой инвалидности из-за войны или содержания в концлагерях — 3 100 гривен.

Прибавки к пенсии

Некоторые пенсионеры получат надбавки к пенсии по возрасту. Доплаты назначаются тем, кому уже исполнилось 70 лет и у кого выплаты в сумме не превышают 10 340,35 грн.

Размер надбавки:

пенсионеры в возрасте 70−74 лет получат дополнительно 300 грн;

те, кому 75−79 лет — 456 грн;

80 лет и старше — 570 грн.

Женские купе в поездах

С 1 августа Укрзализныця расширит количество поездов с женскими купе. Посадка в женские купе доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет. Покупка билетов в женские купе доступна исключительно в приложении Укрзализныци, где такие места имеют соответствующую отметку.

Женские купе появятся на четырех рейсах дальнего сообщения:

№ ½ Харьков — Ивано-Франковск;

№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев — Рахов.

Что будет с депозитами

Август может стать одним из знаковых месяцев для формирования гривневых депозитов. Банки берут курс на долгосрочные предложения.

Так, по итогам августа средние ставки на вклады от 3 месяцев до 6 месяцев сократятся на 1−3 процентных показателя и составят 12% годовых. Вклады продолжительностью 1 — 2,5 года будут иметь наибольшую доходность — до 15% годовых (от 12 — 14% годовых на депозиты от 9 месяцев до 1 года).

Цифровая транспортная карта в Киеве

Стоимость цифровой транспортной карты Киева составит 50 грн. При этом виртуальная транспортная карта все равно будет дешевле пластиковой, которая подорожала в апреле до 75 грн.

Vodafone повышает цены

Изменения затронут не только цены, но и наполнение отдельных предложений. К примеру, тариф Vodafone Red Start подорожает на 15 грн — после повышения расценок его стоимость составит 190 грн/месяц вместо текущих 175 грн. Больше тарифов здесь

Выплаты украинским беженцам в Чехии

Гуманитарная помощь украинским беженцам в Чехии увеличится в связи с отменой бесплатного жилья. Пока известно, что так называемые засчитываемые суммы расходов на жилье, которые являются частью гуманитарной помощи беженцам, возрастут до 6000 крон в месяц для уязвимых категорий и до 4000 крон для других.

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