Что изменится в доходах мобилизованных украинцев по новому закону — Finance.ua

Что изменится в доходах мобилизованных украинцев по новому закону Сегодня 08:08 — Личные финансы

Что изменится в доходах мобилизованных украинцев по новому закону

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оптимизации трудовых отношений.

В частности, законом № 7251 предусматривается освобождение работодателя от обязанности сохранения среднего заработка работникам, призванным на военную службу.

В то же время, закон гарантирует со стороны работодателя сохранять таким работникам их рабочее место и должность.

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Мобилизированные работники будут получать денежное довольствие, которое будет выплачиваться за счет государственного бюджета. Такая норма регламентируется законом О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Из чего состоит зарплата военнослужащих

Денежные выплаты военнослужащих состоят из двух частей:

ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.п.;

дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского на период военного положения.

Это дополнительное вознаграждение начисляется по определенному аглоритму.

В частности, для военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тыс. грн, или примерно 1000 грн в день.

Для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц. Или примерно 3000 грн в день.

Напомним, 18 июля Президент Владимир Зеленский подписал проект закона № 7251 об оптимизации трудовых отношений.

НВ По материалам:

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