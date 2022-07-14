В Украине чиновникам повысили зарплаты: озвучена сума — Finance.ua

В Украине чиновникам повысили зарплаты: озвучена сума
В Украине Кабинет министров с учетом перерасчета прожиточного минимума на 200 грн повысили оклады. В результате минимальный размер оклада составит 5300 грн.
Об этом сообщает судебно-юридическая газета. Кабинет Министров 12 июля 2022 принял постановление 788 «О внесении изменений в схему должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2022 году».
Постановление вступает в силу дня опубликования и применяется с 1 июля 2022 года. Согласно ему:
- ведущий специалист государственного органа, юрисдикция которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения, имел должностной оклад 5100 грн, теперь будет получать 5300 грн;
- специалист государственного органа, юрисдикция которого распространяется на территорию АР Крым, одной или нескольких областей, Киева и Севастополя, имел должностной оклад 5100 грн, отныне будет получать 5300 грн.
- специалист государственного органа, юрисдикция которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения, имел должностной оклад 4962 грн, отныне будет получать 5200 грн.
У остальных категорий оклад не вырос.
Напомним, с 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2481 грн до 2600 грн.
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