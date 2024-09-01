Что изменится для украинцев с 1 сентября — Finance.ua

Что изменится для украинцев с 1 сентября Сегодня 08:30

Что изменится для украинцев с 1 сентября

С сентября украинцев ждет несколько изменений. Сразу отметим, что в сентябре цена газа для ТКЭ, производителей электроэнергии и населения останется неизменной. В сентябре стоимость газа для бытовых потребителей, обслуживаемых компанией «Нафтогаз», останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения увеличился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Он остается актуальным до конца апреля 2025 года. Таким образом, в сентябре 2024 года стоимость электроэнергии составит 4,32 грн/кВт-ч.

Субсидии и социальная помощь

С 1 сентября украинцы будут без изменений получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, абонентского обслуживания, а также на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Повышение акцизов на горючее

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на горючее. Первое повышение запланировано на 1 сентября 2024 года. С 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 148 евро.

Выплаты для ВПЛ

В сентябре продлят выплаты ВПЛ тем, кому пособие назначено автоматически. А также тем, кому одобрили заявку на продление выплат.

Части ВПЛ выплаты были продлены автоматически, а еще часть — должна была подать соответствующие заявления в органы социальной защиты населения или ЦПАУ.

Пособие для украинцев, проживающих в стране и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн;

для других лиц — 2000 грн.

Школьники будут учиться по-новому

Новый учебный год начнется в условиях войны и сложной ситуации в энергетике. Правительство приняло решение о начале обучения 2 сентября, и учебные заведения должны спланировать процесс таким образом, чтобы завершить его до 30 июня следующего года.

С 1 сентября 2024 года количество учащихся в первом классе не должно превышать 24 человека. Это нововведение касается всех первых классов в государственных и коммунальных заведениях общего среднего образования, независимо от формата обучения — очного или смешанного. Для других классов максимальное количество учащихся остается на уровне 30 человек.

С сентября в украинских школах приступят к работе офицеры службы образовательной безопасности (СОБ). Они будут выполнять правоохранительную, наставническую и просветительскую функции.

«Укрзализныця»

Сервис продажи ж/д билетов booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекращает работу. Об этом в интервью рассказал руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

Клиенты смогут и далее покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и новый сайт booking-new.uz.gov.ua/ , а также в сторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.

По старому домену будет открываться новая версия сайта.

Паспорта за рубежом

будет заплатить 10 гривен НДС. «Укрпочта» с 1 сентября будет доставлять документы украинцам за рубежом. Украинцы смогут оплатить доставку паспорта в личном кабинете на сайте «Укрпочты» посредством электронной марки с QR-кодом. Цена доставки в любую страну мира будет одинаковая и составит 6 долларов. Также нужно

«єОселя»

В середине августа Кабмин увеличил ставки льготной ипотеки «єОселя» и улучшил условия для молодежи. Однако соответствующее постановление вступит в силу через месяц после опубликования — в середине сентября.

Новые правила:

минимальный первый взнос для заемщиков в возрасте до 25 лет уменьшается с 20% до 10% (для граждан от 26 лет ставка остается на уровне 20%);

военнослужащие по контракту, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники, взявшие кредит на 20 лет, первые 10 лет будут платить 3%, в дальнейшем льготная ставка составит 6%;

для ветеранов войны, участников боевых действий, ВПЛ и граждан, у которых нет собственного жилья больше нормативной площади, первые 10 лет ставка будет 7%, затем — 10%;

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