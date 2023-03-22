Что должны обязательно сделать граждане Украины в Польше весной — Finance.ua

Что должны обязательно сделать граждане Украины в Польше весной Сегодня 14:00 — Личные финансы

Для легального пребывания в Польше, получения социальных выплат во избежание правонарушений граждане Украины должны сделать несколько вещей. Эксперты Миграционной платформы EWL собрали информацию, что следует сделать до конца апреля тем, кто находится и работает в Польше, а также тем, кто планирует выезд в Украину или другую европейскую страну.

Подать декларацию PIT-37

С 15 февраля по 2 мая 2023 года каждый работающий в Польше гражданин Украины, в том числе трудоустроенные украинские беженцы, должны подать так называемый PIT-37. Это один из главных налогов для работающих физических лиц в Польше.

Отчисления из заработной платы работника работодатель производит самостоятельно. Но это так называемые авансовые платежи, которые не обязательно могут быть точными до копейки. Поэтому по истечении года возможна ситуация, когда работодатель заплатил чуть больше или меньше налогов с зарплаты работника. Чтобы «выровнять» финансовые неточности в расчетах с государством существует декларация ПИТ-37 (PIT-37).

При условии переплаты государство вернет налогоплательщику излишнюю часть. Если есть недоплата, работнику придется доплатить нужную сумму.

На сегодняшний день все украинские работники, получившие от польского работодателя PIT-11 за 2022 год (декларация от работодателя, на основе которой вы заполняете свою декларацию PIT-37), обязаны подать декларацию PIT-37 как лица со статусом налогового резидента Польши.

«Поездка в Украину в течение года не снимает долг по уплате налога. Если вы вернулись в Украину, но получили от польского работодателя PIT-11 за 2022 год, то должны заполнить декларацию PIT-37 и отправить в польскую налоговую инспекцию. Даже если проработали в Польше совсем немного — даже неделю или один день. Если вы этого не сделаете, то правовые последствия могут догнать и через несколько лет. К примеру, могут отказать в карте побыта. Более того, лица, у которых есть недоплата по налогам, могут быть привлечены даже к уголовной ответственности и затем будут вынуждены решать это дело в суде», — объясняет руководитель Отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

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Обратите внимание, если в течение 2022 года вы работали в Польше на нескольких работах, вам придут отдельные декларации PIT-11 из каждой компании — все их нужно рассчитать.

В 2023 году Налоговая служба в Польше начала принимать декларации PIT-37 с 15 февраля по 2 мая 2023 года включительно.

Написать заявление на социальное пособие «Семья 500+»

С 1 февраля украинцы могут подавать заявки на получение денежного пособия по государственной программе «Семья 500+» (более 4 тысяч гривен по уходу за ребенком ежемесячно). В Польше стартовал новый расчетный период выплат пособия от Учреждения социального страхования (ZUS), которое продлится с 1 июня текущего года по 31 мая следующего года.

Финансовая помощь по уходу за ребенком назначается вне зависимости от уровня дохода. На «500+» могут также претендовать иностранцы, легально проживающие в Польше и имеющие доступ к рынку труда. К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий это. Это может быть карта побыта с отметкой «доступ к рынку труда» или статус PESEL UKR.

Для сохранения непрерывности выплат новое заявление нужно успеть подать до конца апреля. Если подать заявление позже, то будет задержка с выплатой на 1 месяц.

Обязательно получить PESEL UKR

По обновленным правилам пребывания украинских беженцев в Польше, теперь обязательно нужно получать номер PESEL в течение 30 дней с момента въезда в Польшу.

Для сохранения статуса иностранец имеет право уезжать из Польши на срок не более 30 суток.

«Чтобы не потерять PESEL UKR, выезжая из Польши менее чем на 30 дней, гражданин Украины при возвращении должен сообщить польскому пограничнику на паспортном контроле, что въезжает на основе временной защиты. А также должен показать соответствующий электронный документ в приложении diia.pl. Даже если вы едете на работу в Польшу, но у вас есть временная защита. Иначе вы можете потерять PESEL UKR и все связанные с ним многочисленные социальные права», — рассказывает Мария Кузенко.

Отказаться от статуса временной защиты в Польше при выезде в другую страну ЕС

Если гражданин Украины выехал из Польши в другую европейскую страну на более чем 30 дней, то он должен отказаться от временной защиты в Польше и получить его в новой стране пребывания. Для этого нужно уведомить ZUS и закрыть банковский счет.

Если гражданин Украины решит потом вернуться в Польшу, то получить статус временной охраны в Польше больше не сможет. Такие изменения введены в соответствии со ст. 1 и ст. 23 «Закона о внесении изменений от 13 января 2023 года в Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства и некоторых других законов».

При этом приехать и находиться в Польше можно до 24 августа 2023 года. Социальные выплаты и другие льготы, предусмотренные для беженцев, отменяются.

Согласно законодательству, если гражданин Украины находится более 30 дней вне Польши, то он автоматически теряет статус PESEL UKR.

Отказаться от «500+» при выезде в Украину больше чем на 30 дней

Если гражданин Украины пересекает польско-украинскую границу и отсутствует в стране дольше 30 дней, он теряет право на легальное пребывание в Польше, а значит, и право на пособие «500+». Следовательно, если вы едете из Польши более 30 дней, следует сообщить в своем профиле на сайте ZUS о выезде.

ZUS имеет доступ к информации о пересечении границы с Украиной и контролирует сроки с целью прекратить злоупотребление: чтобы люди, уже выехавшие из Польши на срок больше месяца, не получали пособие.

ZUS заявляет о 2 млн необоснованно выплаченный пособий и намерена вернуть эти средства. Поэтому сейчас будет активно проверять законность получения выплат.

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