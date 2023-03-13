Польша отменила упрощенные правила ввоза домашних животных из Украины — Finance.ua

Польша отменила упрощенные правила ввоза домашних животных из Украины Сегодня 18:17

Власти Польши отменяют упрощенные условия для некоммерческого перемещения домашних животных (собак, кошек, хорьков) с территории Украины с 27.03.2023 года.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, согласно официальной информации компетентного органа Республики Польша.

Новые правила ввоза домашних питомцев в Польшу

Теперь условия перемещения будут соответствовать общим критериям законодательства Европейского Союза, учитывая особенности, определенные Регламентом (ЕС) № 576/2013, среди которых:

• животное должно быть идентифицировано с помощью микрочипа (транспондера) или четкой для прочтения татуировки, нанесенной до 03.07.2011;

• животное должно иметь действующую прививку против бешенства (дата вакцинации не должна предшествовать дате нанесения транспондера или татуировки или дате считывания транспондера, или татуировки, указанных в соответствующем разделе идентификационного документа; ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не была проведена в течение срока действия предыдущей вакцинации);

• должно быть проведено текущее серологическое исследование на определение титра антител к бешенству (уровень нейтрализующих антител к вирусу бешенства в сыворотке крови, равный или превышающий 0,5 МЕ/мл);

• животное должно иметь согласованную форму Сертификата здоровья животных для некоммерческого перемещения в государства-члены ЕС.

Временно до отдельной отмены при условии наличия соответствующего результата исследования не потребуется период ожидания три месяца с момента забора крови для проведения серологического исследования на определение титра антител к бешенству до даты некоммерческого перемещения.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину в большинстве стран были отменены какие-либо ограничения на вывоз домашних животных. Украинцам предоставили возможность вывозить любимцев без документов, микрочипов и даже соответствующих прививок. Однако теперь такие правила отменяются.

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