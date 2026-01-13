Что делать водителю после изъятия удостоверения Сегодня 09:33

Что делать водителю после изъятия удостоверения

Лишение водителя права управления транспортными средствами осуществляется исключительно на основании решения суда и в соответствии с законодательством Украины. После принятия судебного решения работники Национальной полиции Украины в определенные сроки изымают водительское удостоверение и направляют его в территориальный сервисный центр МВД по месту жительства лица, указанному в решении суда. После этого работники ТСЦ МВД вносят информацию о лишении права управления в Единый государственный реестр МВД.

Об этом сообщают в Главном сервисном центре МВД.

Изъятое водительское удостоверение хранится в территориальном сервисном центре МВД до момента, когда человек лично обратится с необходимыми документами для сдачи теоретического и практического экзаменов с целью его возврата.

В случае если вступившее в законную силу судебное решение по определенным причинам не поступило или поступило с задержкой в ​​Национальную полицию, гражданину рекомендуют самостоятельно получить в суде копию решения, заверенную печатью.

Такую копию необходимо передать в подразделение административной практики НПУ. После этого полицейские передают документ в ТСЦ МВД. Только после получения решения суда администраторы сервисного центра вносят соответствующие сведения в Единый государственный реестр МВД.

Когда водительское удостоверение не возвращается

Водительское удостоверение, полученное впервые сроком на два года, не возвращается лицу, которого лишили права управления. Исключение составляют случаи, предусмотренные частью третьей статьи 126 Кодекса об административных правонарушениях.

После вступления в силу судебного решения такое удостоверение считается недействительным. Сведения об этом вносятся в Единый государственный реестр МВД, а сам документ изымается и передается для уничтожения в сервисный центр МВД по месту жительства лица, указанного в судебном решении.

Возврат удостоверения с временно оккупированных территорий

Для граждан, в частности внутренне перемещенных лиц, действует упрощенный порядок возврата изъятого водительского удостоверения, которое хранилось в ТСЦ МВД на временно оккупированной территории.

Согласно законодательству, во время действия военного положения в Украине, а также в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, вернуть водительское удостоверение можно в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места хранения документа.

Информация о недействительности изъятого удостоверения обязательно вносится в Единый государственный реестр МВД.

Как восстановить право управления после лишения

После окончания срока лишения права управления для его восстановления необходимо:

пройти внеочередное медицинское освидетельствование;

повторно пройти полный курс обучения в автошколе (теоретическую и практическую подготовку);

сдать теоретический и практический экзамены в территориальном сервисном центре МВД.

В таком случае новое водительское удостоверение считается полученным впервые и выдается сроком на два года.

Если удостоверение потеряно или уничтожено

Если у водителя, лишенного права управления, изъятое удостоверение было утрачено или уничтожено, ему оформляется новое водительское удостоверение, в частности электронное без изготовления пластикового бланка.

Оформление возможно только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.