Что делать, если потеряли банковскую карту за границей — Finance.ua

Что делать, если потеряли банковскую карту за границей
Кредитные и дебетовые карты стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Однако, учитывая их компактность, пластиковую карту можно довольно легко и незаметно потерять или украсть.
ФинКульт рассказал, что делать, если находясь за границей вы заметили, что потеряли банковскую карту.
«Находясь за границей, украинцы могут производить расчет картами, которые выпущены международными платежными системами. Конвертация суммы происходит по курсу банка-эмитента. Если же нужна наличность — ее тоже можно получить через банкомат», — сказано в сообщении.
Что же делать, если потеряли банковскую карту за границей:
1. Переведите средства со своего счета на другой активный карточный счет (если он открыт).
- Средства с утраченной карты можно перевести через интернет-банкинг или мобильное приложение на другую активную карту: выберите «Перевод между своими счетами».
- Другой способ: откройте в мобильном приложении вашего банка цифровую карту: зайдите в главное меню, нажмите «+», выберите «Заказать карту» — «Цифровая», сделайте перевод с утраченной карты на цифровую.
2. Заблокируйте потерянную карту.
- Свяжитесь с вашим банком-эмитентом и попросите заблокировать карту.
- Позвонив на горячую линию, оператор задаст несколько личных вопросов (ФИО, дата рождения, кодовое слово, номер счета), которые позволят идентифицировать вас как настоящего владельца утраченной карты. Ни в коем случае не предоставляйте оператору информацию о ПИН-коде, CVV-коде или CVC-коде.
Самый быстрый метод — заблокировать карту самостоятельно в мобильном приложении или через чат-бота.
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«Позаботьтесь о платежной безопасности — пользуйтесь услугой sms-сообщения об операциях с использованием карты и установите лимиты. В случае потери платежной карты мошеннику не удастся снять всю сумму сразу, а у вас появится время вовремя ее заблокировать», — советуют в ФинКульте.
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