Что делать, если потеряли банковскую карту за границей — Finance.ua

Что делать, если потеряли банковскую карту за границей Сегодня 09:01 — Финтех и Карты

Что делать, если потеряли банковскую карту за границей

Кредитные и дебетовые карты стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Однако, учитывая их компактность, пластиковую карту можно довольно легко и незаметно потерять или украсть.

ФинКульт рассказал , что делать, если находясь за границей вы заметили, что потеряли банковскую карту.

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«Находясь за границей, украинцы могут производить расчет картами, которые выпущены международными платежными системами. Конвертация суммы происходит по курсу банка-эмитента. Если же нужна наличность — ее тоже можно получить через банкомат», — сказано в сообщении.

Что же делать, если потеряли банковскую карту за границей:

1. Переведите средства со своего счета на другой активный карточный счет (если он открыт).

Средства с утраченной карты можно перевести через интернет-банкинг или мобильное приложение на другую активную карту: выберите «Перевод между своими счетами».

Другой способ: откройте в мобильном приложении вашего банка цифровую карту: зайдите в главное меню, нажмите «+», выберите «Заказать карту» — «Цифровая», сделайте перевод с утраченной карты на цифровую.

2. Заблокируйте потерянную карту.

Свяжитесь с вашим банком-эмитентом и попросите заблокировать карту.

Позвонив на горячую линию, оператор задаст несколько личных вопросов (ФИО, дата рождения, кодовое слово, номер счета), которые позволят идентифицировать вас как настоящего владельца утраченной карты. Ни в коем случае не предоставляйте оператору информацию о ПИН-коде, CVV-коде или CVC-коде.

Самый быстрый метод — заблокировать карту самостоятельно в мобильном приложении или через чат-бота.

«Позаботьтесь о платежной безопасности — пользуйтесь услугой sms-сообщения об операциях с использованием карты и установите лимиты. В случае потери платежной карты мошеннику не удастся снять всю сумму сразу, а у вас появится время вовремя ее заблокировать», — советуют в ФинКульте.

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