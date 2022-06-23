Что делать, если карта застряла в банкомате за границей — Finance.ua

Что делать, если карта застряла в банкомате за границей Сегодня 14:01 — Финтех и Карты

Что делать, если карта застряла в банкомате за границей

Ситуация, когда банкомат не отдает карту, может случиться с кем угодно. Что делать, если такое произошло за границей, рассказывает Финкульт.

«Если вы попали в такую ситуацию, прежде всего в первые минуты не нужно паниковать! С вашими средствами ничего не произойдет, если действовать взвешенно, ведь деньги находятся на банковском карточном счете», — говорится в сообщении.

Сначала можно попробовать следующие действия:

нажать и удерживать клавишу «Cancel» до 5 минут, возможно, банкомат отменит операцию и вернет карту;

иногда достаточно подождать 15-20 минут у банкомата, чтобы произошел перезапуск программы, и банкомат вернет карту.

Чтобы обезопасить себя за границей от негативных последствий, следует всегда быть подготовленным. Нужно иметь несколько карт. Даже если одну из них «съест» банкомат, вы сможете воспользоваться другой картой, перечислив средства с утраченной на другую карту через мобильное приложение.

Свяжитесь с банком, который выдал вам карту в Украине: позвоните по телефону на горячую линию, через интернет-банкинг или мобильное приложение, сообщите о ситуации.

Далее карту нужно заблокировать. Держите при себе контактные телефоны банка-эмитента, номер платежной карты на разных информационных носителях: в записной книжке, мобильном телефоне.

Если за границей вы будете длительное время, банк может предложить выпуск виртуальной карты, добавив ее к мобильному устройству, вы сможете рассчитываться с помощью мобильного телефона.

После блокировки карты сразу обратитесь в отделение банка, чьим банкоматом вы воспользовались, и опишите сложившуюся ситуацию. Сотрудники иностранного банка могут отказать в возвращении карты до выяснения обстоятельств, а разница в законодательстве может сделать процедуру возврата невозможной.

Забрать новую пластиковую карту можно по возвращении в Украину. Она прикреплена к счету, на котором хранятся ваши денежные средства.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк запустил в Украине сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек. Сервис позволяет пополнять карты украинских банков вместе с оплатой покупок на кассах торговых точек;

в Украине кроме банкоматов наличные с карты можно снять на кассах в магазинах, АЗС и аптеках;

что нужно знать, если собрались перевести деньги с карты на карту другого банка.



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