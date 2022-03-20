Что делать, если не удается авторизоваться в «Дії» — Finance.ua

Что делать, если не удается авторизоваться в «Дії»

Сегодня 12:49 — Финтех и Карты

В «Дії» объяснили , почему некоторые пользователи не могут зайти в приложение и как это исправить.

Нет связи с банком, через который вы авторизируетесь

Предлагаем попробовать другой банк или зайти в Дію через NFC. Для авторизации с NFC вам понадобится биометрический документ — ID-карта или зарубежный, и телефон с поддержкой технологии.

Нет РНУКНП (карты налогоплательщика)

Напомним как работает «Дія» — приложение находит вас и ваши документы в реестрах, а затем отображает по налоговому коду, не сохраняя персональные данные. Так что в случае отказа от РНУКНП авторизоваться, к сожалению, не удастся.

Устаревшее обновление «Дії» или приложения вашего банка

Обновите «Дію» и свой онлайн-банк до последней версии. Рекомендуется включить на устройстве автообновления, чтобы воспользоваться новейшими версиями приложений.

Не удается авторизироваться из-за границы

Во время военного положения авторизация «Дії» из некоторых стран недоступна. Если вы за границей и вам не удается зайти в «Дію», используйте VPN и авторизуйтесь с серверов Украины.

Справка Finance.ua:

В последнее время многие украинцы жалуются, что в приложении «Дія» не подтягиваются украинский и загранпаспорт или COVID-сертификат. Что делать в таком случае — читайте здесь;

чтобы поддержать соотечественников в Польше, команда портала Дія.Бізнес создала специальную тематическую страницу. На ней можно найти полезную информацию на украинском языке.

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