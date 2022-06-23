Что делать, если криптобиржа заблокировала транзакцию или счет — Finance.ua

Что делать, если криптобиржа заблокировала транзакцию или счет Сегодня 21:42 — Финтех и Карты

Что делать, если криптобиржа заблокировала транзакцию или счет

С ростом популярности криптовалют регуляторы все пристальнее обращают свое внимание на Bitcoin-биржи, а последние более тщательно отслеживают переводы. На фоне этого случаи блокировки или замораживания платформами транзакций и счетов участились.

Адвокат юридической фирмы Juscutum Андрей Марциняк рассказал в комментарии ForkLog, почему криптовалютные площадки блокируют средства пользователей и что делать, если это случилось с вами.

Почему биржа заморозила/заблокировала счет или транзакцию

Наиболее распространенная причина блокировки активов — «подозрительные» транзакции. К подобным могут отнести:

операции с криптовалютами, приобретенными незаконным путем. Например, в результате мошенничества или нелегальной деятельности (так называемые «грязные» криптоактивы);

транзакции, связанные с переводом на криптокошелек слишком большой для конкретного пользователя суммы в криптовалюте.

Что делать, если счет заблокировали

Во-первых, следует оперативно начать коммуникацию со службой поддержки. Инициатива может исходить как от биржи, так и от самого клиента.

Иногда после блокировки торговая площадка сразу направляет письмо с соответствующим требованием. Это может быть как запрос на пояснение целей той или иной транзакции, так и указание вывести свои криптоактивы в связи с закрытием счета без объяснения причин.

«На данном этапе критически важно отвечать как можно быстрее. Даже если вам нечего ответить „по сути“, следует в любом случае написать письмо», — подчеркнул Марциняк.

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Содержание ответа может быть следующим:

«Ваше письмо получено. Прошу предоставить время для сбора запрашиваемой вами информации и/или привлечения юриста для предоставления ответов на ваши вопросы».

Задержка со стороны клиента только усугубит подозрения биржи, что может усложнить процедуру разблокировки.

Во-вторых, следует попытаться определить причину замораживания транзакции или блокировки счета.

«Почему именно „попытаться“? Потому что в некоторых случаях биржа не имеет права раскрывать причины блокировки счета/транзакции», — отметил юрист.

Преимущественно это связано с расследованиями, проводимыми правоохранительными органами в отношении криптоактивов, находящихся на счете клиента на бирже.

Работает это так: платформа получает запрос от правоохранителей с просьбой заморозить определенную транзакцию/счет на определенный период. Причины блокировки в таких случаях не раскрываются, поскольку владельца счета могут подозревать в совершении расследуемого правонарушения.

Если же биржа разъяснит причины блокировки, станет ясно, какие документы следует предоставить для снятия ограничений.

В-третьих, нужно быть готовым предоставить подтверждение источников доходов (proof of funds). Они должны быть пропорциональны заблокированным суммам. Кроме того, документы должны четко и понятно описывать суть деятельности пользователя.

«Если вы знаете, что вам должна поступить большая сумма средств в криптовалюте, лучше заранее подготовить документы, подтверждающие законность операции», — указал Марциняк.

Такими документами могут быть, например, договор о продаже имущества, средства от которого вы переводите в криптовалюты, выписка с банковского счета, справка о доходах и тому подобное.

Во время коммуникации с биржей важно не навредить себе, подчеркнул юрист:

«Например, говорить о том, что пользуетесь счетом, созданным на имя своей бабушки и верифицированным от ее имени — плохая идея. Практически на всех биржах существует правило о том, что криптоактивы должны принадлежать непосредственно тому человеку, который проходил KYC-процедуру, то есть владельцу счета на бирже».

Предварительный сбор документов, их оперативное предоставление площадке по запросу приведет к более быстрому размораживанию счета и/или транзакции.

«Максимальная прозрачность операций и подготовка смогут обезопасить ваши криптоактивы и сберечь ваши нервы», — подытожил Марциняк.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

Forklog По материалам:

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