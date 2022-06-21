Bitcoin к концу года возрастет в цене в 5 раз — прогноз — Finance.ua
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Bitcoin к концу года возрастет в цене в 5 раз — прогноз

Сегодня 21:35Финтех и Карты
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Bitcoin к концу года возрастет в цене в 5 раз — прогнозBitcoin к концу года возрастет в цене в 5 раз — прогноз
Адам Бек, руководитель компании Blockstream, специализирующейся на технологии блокчейн, высказал мнение в Твиттере о том, что ведущий цифровой актив Bitcoin (BTC) может подняться в цене в 5 раз до конца года.
По мнению бизнесмена, к концу 2022 года Федеральная резервная система США откажется от жесткой монетарной политики и создаст макросреду, благоприятную для роста Bitcoin.
«Считаю, что с началом выборов в США моральный риск для ФРС возрастет, поэтому набирает обороты политика количественного смягчения, вызывая рост кредитных ставок и прекращение выпуска новых долларов. После завершения выборов и успешной политики ФРС инфляция останавливается, и процентная ставка снизится. В настоящее время BTC перестанет коррелировать с традиционными активами, а как только DeFi получит глобальное принятие, эта синхронизация полностью исчезнет», — написал Адам Бек.
В дополнение к благоприятному макроэкономическому фону Бек считает, что принятие долгожданного спотового биржевого фонда Bitcoin(ETF) может оставить многих медведей в стороне.
«Я считаю, что вероятно цена BTC вырастет до $100 000 в этом году. Плюс погоня за американским физическим BTC-фондом (ETF) создаст хороший вихрь и, вероятно, вызовет большую развязку и положительную рефлексивность для достижения вершины следующего года» — добавил эксперт.
CEO Blockstream также предостерег трейдеров от принятия позиций с кредитным плечом, особенно сейчас, когда вокруг пространства DeFi много неопределенности.
Но что я знаю? Просто не используйте кредитное плечо, особенно в то время, когда в DeFi происходит процесс затяжного кризиса. Если у вас нет кредитного плеча, вы можете просто покупать, держать и ждать, поэтому время не суть важно. Я продолжаю покупать, сколько я могу себе позволить. И держу. Это работает в долгосрочной перспективе", — отметил аналитик.
К моменту написания новости цена BTC достигла показателя $21,320.
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По материалам: cryptomisto
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