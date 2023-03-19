Что делать, если автомобиль сломался на шоссе — Finance.ua

Что делать, если автомобиль сломался на шоссе Сегодня 13:12 — Технологии&Авто

В случае если ваш автомобиль неисправен, и вы вынуждены прекратить движение по скоростному шоссе, вы должны соблюдать определенные правила, чтобы избежать риска попасть в аварию.

Об этом пишет motorvision.com.ua

Многие водители, оказавшись со сломанным автомобилем на скоростной автостраде, впадают в панику, не зная, что делать. Особенно это касается водителей-новичков, не знающих, что делать в подобных ситуациях.

Что вам нужно в первую очередь сделать, если ваша машина сломалась на скоростной трассе.

1. Переместить автомобиль в сторону от дороги насколько это возможно

Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. При перемещении машины с дороги на обочину или на край автодороги делайте это максимально безопасно, не создавая препятствий для движения потока автомобилей.

Если ваша машина заглохла во время движения или появился стук в подвеске или трансмиссии, то, не прекращая движения накатом, заранее поверните автомобиль в сторону обочины. Таким образом, вы избежите, что сломанная машина встанет на полосе движения.

Если двигатель заглох во время движения по дороге, будьте готовы к тому, что рулевое управление и тормозная система будет работать очень тяжело.

Оказавшись на обочине, вы должны поставить автомобиль как можно ближе к краю дороги и как можно дальше от движущегося трафика автомобилей.

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2. Убедитесь, что припаркованный автомобиль виден другим участникам дорожного движения

Включение аварийной сигнализации крайне необходимо, чтобы ваш сломанный автомобиль, стоящий на обочине, был виден всем участникам дорожного движения. Если вы встали на обочине в ночное время, то кроме аварийных сигнальных огней вы также должны оставить габаритные огни включенными. Они помогут предупредить заранее других водителей о том, что на обочине стоит ваш автомобиль.

3. Убедитесь, что вас видно в темноте

В некоторых европейских странах каждый водитель должен надевать специальный флуоресцентный жилет, если он стоит на обочине в темноте. В нашей стране таких требований законодательство пока нет. Но это не значит, что в вашем багажнике не должно быть такого жилета. Поэтому советуем каждому водителю приобрести куртку или жилет со светящимися флуоресцентными полосками.

Когда ваш автомобиль сломался или попал в аварию, вы можете проводить любые работы рядом с автомобилем, не опасаясь, что вас не заметят на обочине другие участники движения.

4. Высадите пассажиров

Если в вашей машине есть пассажиры, то припарковавшись на обочине, выведите их из машины и отведите от дороги на безопасное расстояние. Если машина стоит близко к автодороге, оставлять пассажиров в салоне очень опасно, поскольку случаев ДТП на обочине предостаточно.

Ведь, несмотря на включенную аварийную сигнализацию и габаритные огни, какой-нибудь невнимательный и неопытный водитель может не заметить припаркованный автомобиль на обочине. Особенно если неопытные или безответственные водители любят обгонять на большой скорости справа.

Помните, что если вы припарковали автомобиль недалеко от первой полосы движения, то ни в коем случае не высаживайте пассажиров через левую дверь, поскольку это небезопасно.

5. Не тратьте время, пытаясь решить проблему

Если вы припарковали автомобиль на обочине в ночное время на скоростной автомобильной дороге, то не рекомендуем вам производить даже мелкий ремонт машины (даже если вы знаете, в чем причина неисправности и самостоятельно можете ее решить). Дело в том, что пока вы будете устранять неисправность или накачивать шину, вы подвергаете себя опасности попасть в аварию.

Помните, что если вы не можете устранить проблему поломки за несколько минут, то целесообразно вызвать эвакуатор или техпомощь на дороге. В крайнем случае, вы можете продолжить ремонт самостоятельно, но только после того, как машина будет перемещена в более безопасное место.

6. Как вызвать помощь?

Каждый водитель в записной книжке мобильного телефона обязан иметь несколько телефонов эвакуации или круглосуточной техпомощи на дороге (мобильный автосервис и мобильный шиномонтаж). Также вы должны иметь эти телефоны, записанные на обычный лист бумаги или блокнот, если сотовый телефон разрядился.

А что же делать, если действительно сел мобильный телефон? Как же вызвать помощь? На некоторых скоростных дорогах, особенно на платных автомобильных трассах, существуют специальные телефонные аппараты, с помощью которых можно сообщить об аварии и попросить помощи в случае поломки машины.

Также помните, что на каждой АЗС есть телефонная связь. Кроме того, вы можете, в крайнем случае, попросить кого-нибудь совершить звонок с мобильного телефона.

7. Ожидание помощи

Помните, что, вызвав помощь, вы не должны садиться в машину, если она слишком близко находится к автомобильной дороге. Вы и ваши пассажиры должны находиться подальше от автомобиля. Если рядом с обочиной есть специальное защитное ограждение, то рекомендуем вам перелезть через него и ждать помощи за ним.

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