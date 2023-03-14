Топ-9 самых дешевых новых авто в Украине: комплектации и стоимость — Finance.ua

Топ-9 самых дешевых новых авто в Украине: комплектации и стоимость Сегодня 01:00 — Технологии&Авто

Эксперты портала MRR.net.ua собрали десять самых интересных и доступных новых моделей авто, которые мы можете купить в Украине. Как ни странно, в подборке нашли свое место и хэтчбеки разных классов (А, В и С), и седан, минивэн, микрокроссовер и внедорожник. К списку можно было бы еще добавить коммерческие «пирожки» Ford и FIAT, однако в Топ-10 самых дешевых авто они не попали из-за неопределенности с машинами в наличии. Китайских производителей также не рассматривали.

9. Hyundai i30

Класс: компактный хэтчбэк (С-класс);

Цена от, $: 18 000.

Открывает список симпатичный хэтчбек — рестайлинговый Hyundai i30. Украинскому покупателю он предложен в базовой комплектации Classic с 1.5-литровым бензиновым двигателем (110 л.с.) и 6-ступенчатой механической трансмиссией. Также можно купить i30 с «автоматом» или просто в других исполнениях: Comfort, Style и Premium.

Впрочем, МКПП выигрывает в топливной экономичности у АКПП более одного литра бензина (не говоря уже, что придает довольно спокойному темпераменту Хюндайчика хоть какой-то задор). Базовая версия оснащается 15-дюймовыми колесами, галогеновыми фарами, помощником при старте под гору, системой удержания в полосе, а также системой автоматического торможения.

8. Dacia Duster

Класс: компактный SUV/офф-роудер;

Цена от, $: 17 450.

Duster продается в Украине под брендом Renault. Если честно, под родной румынской маркой Dacia автомобиль воспринимается более естественно и даже более солидно. Во всяком случае, сходит модель с того же конвейера в Миовене, Румыния и имеет все те же непревзойденные потребительские качества. Это надежный просторный внедорожник, который хорошо подходит для утилитарных задач, но при этом легкий и удобный для городской эксплуатации.

Для Украины Duster поставляется с 1.6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. и механической 5-ступенчатой КПП в базе. Привод в этом случае передний. Версия 4×4 доступна только с 6-ступенчатой МКПП, но стоит минимум 19 700 долларов! Впрочем, именно такая версия может считаться самой оптимальной, сочетая надежность атмосферного мотора и проходимость 4×4.

7. Opel Crossland

Класс: малый минивэн;

Цена от, $: 17 200.

В базовой комплектации Opel Crossland будет двигать атмосферный бензиновый агрегат 1.2 (82 л.с.), работающий с 5-ступенчатой МКПП. Скромные динамические характеристики компенсируются хорошей топливной экономичностью: 4.7 л/100 км в смешанном цикле. Это, впрочем, не единственная модификация Опеля: за 21 100 долларов вы получите турбомотор 1.2 (110 л.с.), вращающий передние колеса посредством 6-ступенчатого «автомата» (гидротрансформатор). Интересно, что расход топлива при этом останется на том же уровне.

Opel предлагает для своего малого кроссовера-минивена ряд полезных опций. К примеру, задние сиденья двигаются отдельно вперед-назад в диапазоне 15 сантиметров, а экстерьер дополняет добротную пластиковую защиту по всему периметру кузова. Кстати, клиренс Crossland равен 17 см — очень кстати!

6. Skoda Scala

Класс: компактный хэтчбек (С-класс);

Цена от, $: 16 900.

Как известно mmr.net.ua, хэтчбек Skoda Scala в Украине существенно подешевел за последний год. За указанную стоимость нам предлагается машина в комплектации Active с 1.6-литровым атмосферным бензиновым двигателем. Мощность последнего равна 110 л.с., а тягу на передние колеса передает исключительно 5-ступенчатая «механика». Варианты с другими агрегатами существенно дороже (от $19 300) и базируются на турбомоторах 1.0 и 1.5, сопряженных исключительно с «автоматом» DSG.

Ценность базовой Скалы, помимо цены, состоит в том, что 4-цилиндровый атмосферный бензиновый агрегат в паре с «православной» 5-ступенчатой МКПП будут очень надежны в эксплуатации. Учитывая наши реалии (качество топлива, уровень компетенции мастеров на СТО), лишний запас прочности будет чрезвычайно уместным. Если очень нужна АКПП, то для Украины доступна такая модификация на основе 1.6-литрового двигателя тоже.

5. Suzuki Ignis

Класс: микро кроссовер;

Цена от, $: 15 750.

Suzuki Ignis является безупречным городским кроссовером. Он маленький и очень ловкий, но одновременно просторный внутри благодаря вертикальной приподнятой посадке и высокой крыше. Практически отсутствующие свесы, особенно сзади, делают ощущение и без того малых габаритов еще острее, а дорожный просвет с показателем 18 см придаст уверенности движению по нашим дорогам.

Ignis сейчас доступен в Украине только с передним приводом и одним двигателем. Это 1.2-литровый 4-цилиндровый «атмосферник» мощностью 83 л.с. КПП может быть механическая на 5 передач или автоматическая, бесступенчатая (вариатор). Переплатив более тысячи долларов за «автомат», вы также будете регулярно переплачивать за бензин — в среднем за каждые лишние 0.4 л/100 км, которые будет «сжирать» вариатор.

4. Peugeot 301 / Citroen C-Elysee

Класс: малый седан (В-класс);

Цена от, $: 15 200.

Бюджетный седан Peugeot 301 и его двойника Citroen C-Elysee вам продадут за 15 тысяч долларов в комплектации Active с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 (115 л.с.) и 5-ступенчатой механической КПП. Средний расход топлива этой модификации будет составлять 6.5 л/100 км. Да, это не та машина, которую покупают для удовольствия и эмоций, однако по сравнению с «китайщиной» — выбор очевиден.

В отличие от других участников данной подборки, данная модель от Пежо-Ситроен с этапа разработки задумывалась как ультрабюджетный продукт для конкуренции с тогдашним хитом — седаном Dacia Logan II поколения. И если последний с того момента уже успел сменить генерацию, то 301/C-Elysee до сих пор выпускаются почти без изменений с 2012-го года.

3. Skoda Fabia

Класс: малый хэтчбек (В-класс);

Цена от, $: 15 077.

И снова Skoda! Новейшая Fabia оснащается только бензиновыми моторами, базовый из которых выдает только 65 л. Более мощная версия этого же двигателя имеет уже 80 л. — именно это доступно сейчас в Украине, и оснащается она 5-ступенчатой МКПП. Есть еще 1.0-литровый турбомотор (95 л. с. или 110 л. с.), более мощная версия которого может быть с АКПП, но опять же не для нас. На вершине гаммы — турбомотор 1.5 (150 л. с.) с АКПП DSG.

По данным mmr.net.ua, Skoda Fabia комплектуется передней независимой подвеской (типа MacPherson) и зависимой задней (балка). Что интересно, теперь помимо стандартного варианта шасси для Fabia доступен более драйверский (с заниженной на 15 мм подвеской и более жесткими пружинами), а также вариант для плохих дорог: пружины с другой настройкой, увеличенный на 15 мм клиренс + дополнительная защита днища. Simply clever!

2. Citroen C3

Класс: малый хэтчбек (В-класс);

Цена от, $: 14 800.

Красный Citroen С3 мог бы стать отличным выбором для дам! Однако в таком случае придется платить больше — версия с АКПП (6-ст. гидротрансформатор) стоит аж $19 340. Такой прирост объясняется, что для Украины «автомат» поставляется сразу с более мощным двигателем 1.2 турбо (110 л.с.) + с более дорогой комплектацией — Shine. А за 14 300 вы получите базовый уровень оснащения (Feel), 1.2-литровый «атмосферник» (82 л.с.) и МКПП.

Обновленный Citroen C3 изменился в деталях: фирменные прорезиненные молдинги Airbump на дверях вместо семи воздушных секций теперь имеют три, но большие. Кроме того, кресла в салоне теперь оснащены технологией Advanced Comfort Seats: слой специальной пены внутри сидений был увеличен с 2 до 15 мм, а поясничная поддержка стала более мощной. Не забываем о плавности хода С3-го и отдаем должное: это сама комфортабельность.

1. Hyundai i10

Класс: микрохэтчбек (А-класс);

Цена от, $: 13 600.

По данным mmr.net.ua, любой комплектации Hyundai i10 оснащен помощником удержания движения в полосе, системой экстренного торможения с обнаружением пешеходов (до 64 км/ч), системой автоматического перехода на ближний свет, а также круиз-контролем. Более дорогие комплектации включают задний парктроник, мультимедиа с сенсорным дисплеем, климат-контроль, подогрев передних кресел и руля, беспроводную зарядку для смартфона.

В Украине сити-кар предлагается с бензиновыми «атмосферниками»: трехцилиндровым 1.0 (67 л.с.) и 1.2-литровым 4-цилиндровым на 84 силы. Оба мотора можно оснастить 5-ступенчатыми МКПП или АКПП (робот). Динамика Hyundai i10 даже с мотором 1.2 неспортивная, хотя для города вполне нормальная: 12.6 с до 100 км/ч и максималка в 171 км/ч. Зато средний расход топлива — 5.3 л по циклу WLTP.

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MMR По материалам:

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